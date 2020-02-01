Общество

Газета.RuГазета.RuВ России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
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Россияне с 1 февраля должны будут получать справку при увольнении

Телеканал 360°вчера в 23:46

В России вступили в силу новые правила увольнения сотрудников

РБКвчера в 23:35

С 1 февраля россиян будут увольнять по-новому

Независимый публицист29 января в 06:07

С февраля россиян будут увольнять по новым правилам

URA.Ruвчера в 20:47

В России изменились правила увольнения

Эхо Москвывчера в 19:06

В России стали увольнять по-новому

Lenta.ruвчера в 16:15

В России вступили в силу новые правила увольнения

Известиявчера в 22:20
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Армия и оружие

CNN: США нанесли удар по главарю группировки «Аль-Каиды» в Йемене

США нанесли удар по позиции «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП; организация запрещена в России), сообщает CNN со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Общество

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ 30 января в 03:20
Армия и оружие

В Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М

В Нижнем Новгороде представили необитаемый пушечно-пулемётный модуль АУ-220М, который готовят к отправке на Международную выставку сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия — 2020».
RT на русском 30 января в 06:59
Политика

Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Известия вчера в 18:00
Общество

В России появились первые зараженные коронавирусом

В России выявлены первые двое зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Панин пригрозил Харламову разоблачением в ответ на насмешки

Стоит заметить, что после того, как Панин заявил, об имеющихся у него сведениях о некоторых пикантных похождениях ведущего Comedy Club и пригрозил разрушить его «личную жизнь», ролики касающиеся актера, на странице Харламова более не появляются.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:59
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
РБК вчера в 11:27
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Политика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости вчера в 10:07
Армия и оружие

Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать

Комплекс оснащен крылатой ракетой П-35 и может применяться в системе с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».
ТК Звезда вчера в 03:20
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru 30 января в 05:35
Здоровье

ФАС и Росздравнадзор проследят за ценами на лекарства и маски

Кабинет министров дает Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору поручение пресекать попытки завышения цен на лекарства и защитные маски.
Известия вчера в 08:04
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Авто

Mercedes-Benz показал электрический лифтбек EQS

Модель, дизайн которой будет выполнен в стилистике показанного в сентябре 2019 года концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQS, станет первым электромобилем немецкого автопроизводителя на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture).
Коммерсантъ 30 января в 08:44
Политика

МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
РБК вчера в 14:05
Происшествия

Поместье Дональда Трампа пыталась протаранить оперная певица

Злоумышленницу, въехавшую на автомашине в закрытую зону у поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, арестовали.
Вести.Ru вчера в 22:26
Технологии

Кроссовер Kia Sportage в России получил сервисы «Яндекс»

Штатная мультимедиа получила поддержку сервисов «Яндекс» в четырех комплектациях, начиная с версии Luxe Plus стоимостью от 1 724 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 06:50
Политика

Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
РИА Новости вчера в 23:31
Политика

Влияние Германии в ЕС снизится после Brexit, считает немецкий политик

Влияние Германии в Европейском союзе снизится в результате выхода Великобритании, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
РИА Новости 00:19
Кино

Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака

Британский актер Алан Харрис ушел из жизни на 82-м году жизни. Он известен зрителям по трем ролям в оригинальной трилогии «Звездных войн».
iReactor 00:30
Общество

Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
РБК вчера в 19:28
Шоу-бизнес

Мария Шукшина опубликовала видео с крещения годовалого внука

Летидор вчера в 04:15
Здоровье

Шапша пожаловался Президенту на работу ФАС

Мэр Обнинска пожаловался главе государства Владимиру Путину на ФАС, которая, по его мнению, ставит под угрозу срыва решение проблемы очередей в ясли.
ГТРК Калуга вчера в 06:25
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия 30 января в 18:44
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК вчера в 02:27
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru вчера в 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
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