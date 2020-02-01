В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

Политика Великобритания официально покинула Евросоюз Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).

Шоу-бизнес Панин пригрозил Харламову разоблачением в ответ на насмешки Стоит заметить, что после того, как Панин заявил, об имеющихся у него сведениях о некоторых пикантных похождениях ведущего Comedy Club и пригрозил разрушить его «личную жизнь», ролики касающиеся актера, на странице Харламова более не появляются.

Политика Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.

Политика В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Авто Mercedes-Benz показал электрический лифтбек EQS Модель, дизайн которой будет выполнен в стилистике показанного в сентябре 2019 года концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQS, станет первым электромобилем немецкого автопроизводителя на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture).

Технологии Кроссовер Kia Sportage в России получил сервисы «Яндекс» Штатная мультимедиа получила поддержку сервисов «Яндекс» в четырех комплектациях, начиная с версии Luxe Plus стоимостью от 1 724 900 рублей.

Здоровье Шапша пожаловался Президенту на работу ФАС Мэр Обнинска пожаловался главе государства Владимиру Путину на ФАС, которая, по его мнению, ставит под угрозу срыва решение проблемы очередей в ясли.

Экономика Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.