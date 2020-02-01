Общество
Газета.RuВ России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
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Армия и оружие
CNN: США нанесли удар по главарю группировки «Аль-Каиды» в Йемене
США нанесли удар по позиции «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП; организация запрещена в России), сообщает CNN со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Общество
Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Армия и оружие
В Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М
В Нижнем Новгороде представили необитаемый пушечно-пулемётный модуль АУ-220М, который готовят к отправке на Международную выставку сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия — 2020».
Политика
Великобритания официально покинула Евросоюз
Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Общество
В России появились первые зараженные коронавирусом
В России выявлены первые двое зараженных коронавирусом.
Шоу-бизнес
Панин пригрозил Харламову разоблачением в ответ на насмешки
Стоит заметить, что после того, как Панин заявил, об имеющихся у него сведениях о некоторых пикантных похождениях ведущего Comedy Club и пригрозил разрушить его «личную жизнь», ролики касающиеся актера, на странице Харламова более не появляются.
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Политика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Армия и оружие
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать
Комплекс оснащен крылатой ракетой П-35 и может применяться в системе с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Здоровье
ФАС и Росздравнадзор проследят за ценами на лекарства и маски
Кабинет министров дает Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору поручение пресекать попытки завышения цен на лекарства и защитные маски.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Авто
Mercedes-Benz показал электрический лифтбек EQS
Модель, дизайн которой будет выполнен в стилистике показанного в сентябре 2019 года концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQS, станет первым электромобилем немецкого автопроизводителя на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture).
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Происшествия
Поместье Дональда Трампа пыталась протаранить оперная певица
Злоумышленницу, въехавшую на автомашине в закрытую зону у поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, арестовали.
Технологии
Кроссовер Kia Sportage в России получил сервисы «Яндекс»
Штатная мультимедиа получила поддержку сервисов «Яндекс» в четырех комплектациях, начиная с версии Luxe Plus стоимостью от 1 724 900 рублей.
Политика
Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
Политика
Влияние Германии в ЕС снизится после Brexit, считает немецкий политик
Влияние Германии в Европейском союзе снизится в результате выхода Великобритании, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
Кино
Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака
Британский актер Алан Харрис ушел из жизни на 82-м году жизни. Он известен зрителям по трем ролям в оригинальной трилогии «Звездных войн».
Общество
Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек
За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина опубликовала видео с крещения годовалого внука
Здоровье
Шапша пожаловался Президенту на работу ФАС
Мэр Обнинска пожаловался главе государства Владимиру Путину на ФАС, которая, по его мнению, ставит под угрозу срыва решение проблемы очередей в ясли.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.