Экономика
Русская ПланетаВ России начали действовать новые правила выдачи кредитов
ПДН представляет собой соотношение платежей по кредиту к доходу гражданина. Чем выше этот показатель, тем больше рисков для банка, уточняет ТАСС. Если же платежи по непогашенным кредитам составляют более половины доходов, то новый кредит предложат под более высокую процентную ставку.
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