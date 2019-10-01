ПДН представляет собой соотношение платежей по кредиту к доходу гражданина. Чем выше этот показатель, тем больше рисков для банка, уточняет ТАСС. Если же платежи по непогашенным кредитам составляют более половины доходов, то новый кредит предложат под более высокую процентную ставку.

Экономика Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.

Футбол Доменико Тедеско может возглавить «Спартак» 34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.

Политика Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Происшествия Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве полковника СК В Сети появилось видео задержания подозреваемого в убийстве полковника Следственного комитета (СК) Владислава Капустина, сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Политика Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера» Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».

Политика Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.

Происшествия Нападение на финский колледж совершил студент Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.

Происшествия В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома Мужчина и двое детей упали с большой высоты многоэтажного дома в Саратове.

Политика ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.

Футбол Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.

Космос Отработавший два срока спутник «Глонасс» заменят Российские исследователи заявили, что навигационный спутник «Глонасс-М», который уже отработал на орбите почти два гарантийных ресурса, заменят аппаратом из резерва.

Политика Макрон рассказал о встрече с Олегом Сенцовым Французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что он провел встречу в Страсбурге с Олегом Сенцовым, ранее освобожденным в рамках взаимного обмена заключенными между Российской Федерацией и Украиной.

Общество ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Авто Great Wall представил Haval H9 для экстремального бездорожья Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель представил версию новинки для экстремального бездорожья.

Политика Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма Певец Олег Винник раскритиковал негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.

Общество У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.

Общество Россиянки стали больше курить вопреки антитабачной политике Российская антитабачная кампания работает эффективнее в отношении мужчин, в то время как женщины, наоборот, стали курить больше.

Авто Начались продажи УАЗ «Патриот» с «автоматом» Дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Общество Определена обладательница самых красивых ягодиц мира В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.

Гаджеты Смартфон Redmi 8 заметили на официальном ресурсе Google Анонс смартфона Redmi 8 ожидается в ближайшее время, однако уже сейчас устройство было замечено на сайте для разработчиков Google Play Console.