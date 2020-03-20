Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре. Вакцину за короткое время разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на шести различных технологических платформах.
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В России начали испытания вакцины против коронавируса

РИА Новости04:59

Российские учёные начали испытания вакцины против COVID-19

RT на русском02:26

В России начали тестировать вакцину от коронавируса на животных

Газета.Ru04:59

Ученые обнадеживают: российскую вакцину могут начать применять уже осенью

Новый День03:01

В России начали испытывать вакцину от коронавируса

Эхо Москвы02:01

Роспотребнадзор назвал сроки готовности вакцины от коронавируса

РБК01:35

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса

Агентство Москвавчера в 20:11
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Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Политика

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
РБК 01:18
Общество

Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии

Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
ТАСС 04:20
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Вести.Ru 04:15
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Общество

ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Газета.Ru 04:03
Космос

Марсианский зонд InSight возобновил бурение, помогая себе ковшом

Twitter-аккаунт миссии InSight сообщил, что специалисты Лаборатории реактивного движения NASA и германского космического агентства DLR нашли и с успехом опробовали новый подход и осторожно придавили бур сзади тем же ковшом.
Naked Science 03:20
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Автоновости дня вчера в 06:33
Экономика

Силуанов рассказал о «подушке безопасности» нефтяных компаний РФ

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российские нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:29
Технологии

Microsoft продлила период поддержки Windows 10 версии 1709 из-за коронавируса

Корпорация Microsoft объявила о продлении периода поддержки программной платформы Windows 10 версии 1709 до 13 октября 2020 года.
3DNews 05:21
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Общество

В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом

Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
ТАСС 04:00
Происшествия

СМИ узнали об увеличении суммы ущерба по делу экс-владельца «Югры»

В сентябре прошлого года СК завел новое дело о растрате в крупном размере, и общая сумма ущерба превысила 290 млрд руб. Банк "Югра" был основан в 1990 году на основе Промстройбанка СССР.
РБК 05:19
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
News.ru 01:36
Спорт

Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников

ProstoProSport 00:58
Политика

На Украине заявили о риске гибели страны

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 22:15
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Армия и оружие

Нефтяную войну Эр-Рияда с Москвой могут сорвать йеменцы

Командование «Ансар Аллах» сообщило, что силы движения пытаются нанести ущерб нескольким саудовским экономическим объектам, включая нефтяные и газовые месторождения.
News.ru вчера в 06:23
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» заразился коронавирусом

Ранее директор "Зенита" Олег Брызгалов сообщил РИА Новости, что игрока госпитализировали с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу Казани после возвращения из Франции.
Говорит Москва вчера в 16:09
Политика

Шнуров ответил Жириновскому на критику за слова о Крыме

Музыкант Сергей Шнуров ответил депутату ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о полуострове Крым.
Газета.Ru вчера в 14:11
Финансы

ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей

Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Интерфакс 03:52
Транспорт

Пассажиры атаковали трамваи из-за транспортного коллапса на Украине

В Харькове разъяренные транспортным коллапсом пассажиры атаковали трамваи.
Lenta.ru 05:13
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
REGNUM 03:35
Космос

В России началось изготовление модулей сверхтяжёлой ракеты «Енисей»

Военное обозрение вчера в 02:07
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Энергетика

Западные СМИ: Почему саудиты решили преподать России урок

По мнению автора публикации, готовность Москвы «воевать» с Эр-Риядом — «месседж» Вашингтону: США за последние годы стали крупнейшим в мире производителем нефти, при помощи санкций вытеснив с рынка российские компании, поэтому теперь Россия сделает с американскими то же самое.
Рамблер 02:31
Космос

Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с интернет-спутниками Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 18 марта в 08:31
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
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