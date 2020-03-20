В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре. Вакцину за короткое время разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на шести различных технологических платформах.

В России начали испытания вакцины против коронавируса

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