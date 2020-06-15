В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны. Добровольцев разделили на две группы по девять человек. Эти группы получили разные компоненты вакцины.

В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах

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