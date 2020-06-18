Коронавирус
ИзвестияВ госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили «Известиям» в Минобороны России.
Читать в источнике
Оценить232
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Космос
Марсоход Curiosity фотографирует Землю и Венеру
С момента посадки в 2012 году марсоход фотографировал синие марсианские закаты и пролетающие астероиды, а также Меркурий и две луны Марса, Фобос и Деймос, проходящие по диску Солнца.
AstroNews.ru 16 июня в 15:53
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Здоровье
Профсоюзная организация «Альянс врачей» просит СК завести уголовное дело о фейках на главу Роспотребнадзора
Глава профсоюза Анастасия Васильева напомнила, что Попова говорила об отсутствии угрожающей статистики.
Эхо Москвы 13:01
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Гаджеты
Новые процессоры Intel содержат до 28 ядер при TDP до 250 Вт. Представлены CPU Cooper Lake класса Xeon Scalable
iXBT.com 12:27
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Энергетика
ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Кино
Кристофер Нолан объяснил важность проката для «Довода»
Кристофер Нолан уверен, что его новый фантастический триллер "Довод" необходимо смотреть исключительно на большом экране.
Kinonews.ru 11:35
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Политика
Минск заявил о «кукловодах в „Газпроме“ и выше» у соперника Лукашенко
За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента, стоят «кукловоды», которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности.
РБК 12:36
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней
Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру 16 июня в 08:21
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Армия и оружие
На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
Рукопашный бой между военнослужащими произошел на границе Индии и Китая. Как сообщает The Guardian, схватка продлилась несколько часов.
iReactor 10:28
Армия и оружие
Огневая точка ВСУ подавлена на юге Донбасса
REGNUM вчера в 16:45
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru 11:26
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров
Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Фергана вчера в 18:47
Общество
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
Армия и оружие
На Украине проводят испытания ракетного комплекса «Нептун»
Одесса, Украина, 17 июня 2020, 13:45 — REGNUM В Одесской области Украины на полигоне «Алибей» продолжаются испытания ракетного комплекса «Нептун», сообщила 17 июня пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM вчера в 06:45
Политика
Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине
Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
Футбол
Давид Луис винит себя в поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити»
Бразильский защитник "Арсенала" Давид Луис прокомментировал поражение "канониров" в матче 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:3).
Спорт день за днем 01:30
Игры
Масштаб, сюжетная завязка, технические особенности: Insomniac поделилась деталями Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Хортон подтвердил, что в плане масштаба Marvel’s Spider-Man: Miles Morales представляет собой аналог Uncharted: The Lost Legacy — самостоятельного с сюжетной точки зрения дополнения к Uncharted 4: A Thief’s End.
3DNews 12:54
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье
О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
Политика
Нафтогаз назвал «блефом» демонтаж Газпромом транзитных труб
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что считает информацию о демонтаже Газпромом транзитной трубы на границе с Украиной блефом.
Взгляд.ру 13:06