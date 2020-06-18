Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили «Известиям» в Минобороны России.

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

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