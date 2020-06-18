Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили «Известиям» в Минобороны России.
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В России первые добровольцы получили вакцину от коронавируса

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Сеченовский университет приступил к испытаниям вакцины от COVID-19

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В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

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Первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса

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Минобороны показало вакцинацию первых добровольцев

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