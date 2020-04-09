Коронавирус
РИА НовостиВ России начали лечить коронавирус новым способом
Первыми донорами стали 11 пациентов, справившихся с COVID-19, переливание получили семь больных. Технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ракова отметила, что плазмы от одного донора хватает на одного-трех пациентов с коронавирусом.
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с чего всё началось
Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США.ТАСС03:26
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Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника
Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 2,26 доллара и составили 26,08 доллара за баррель.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Здоровье
Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Политика
Песков объяснил функции своего блокатора вирусов
Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Энергетика
Россия может согласиться на сокращение добычи нефти
Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
Общество
В России не отменят госэкзамены и защиту дипломов из-за коронавируса
Минобрнауки РФ не будет отменять в 2020 году госэкзамены и защиту дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Общество
Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания
Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Интернет
Google запретил сотрудникам использовать Zoom для работы
По данным издания, Google разослал сотрудникам письмо, в котором предупредил о прекращении работы Zoom на всех рабочих компьютерах.
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Общество
Александр Бурков сообщил, когда будет принято решение об отмене режима самоизоляции
Комментируя выступление президента России Владимира Путина, Александр Бурков сообщил, что оперштаб примет решение о возобновлении работы городских организаций и снятии режима самоизоляции с омичей в пятницу, 10 апреля.
Происшествия
В ВОЗ рассказали о самом пожилом человеке, пережившим COVID-19
Женщина в возрасте 107 лет из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, пережившим коронавирус нового типа, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения.
Экономика
Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса
Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
Общество
Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»
Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Происшествия
В Севастополе предварительно подтвержден новый случай коронавируса
Предварительно – коронавирус обнаружен у одного. Таким образом, 3-я городская больница может стать потенциальным очагом коронавируса.
Футбол
Глава медслужбы «Интера» переболел коронавирусом: «Никому бы не пожелал это пережить»
Глава медицинской службы «Интера» Пьеро Вольпи заразился коронавирусом.
Здоровье
В Ивановской области, возможно, улучшается ситуация по коронавирусу
По данным регионального штаба по борьбе с COVID-19 в Ивановской области на 8 апреля 2020 года, за последние сутки в регионе число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией осталось неизменным – 47 человек.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Школьники могут досрочно завершить учебный год
"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Здоровье
В Марий Эл скончалась женщина, заболевшая коронавирусом
В Марий Эл скончалась пациентка больницы с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Футбол
Состав ФК «Ростов» подешевел на € 9 миллионов из-за коронавируса
Немецкий портал Transfermarkt.de, специализирующийся на трансферной стоимости игроков, обновил цены на футболистов ФК «Ростова» из-за пандемии коронавируса.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Общество
Курский губернатор предложил Путину новые меры борьбы с коронавирусом
В ходе совещания Старовойт предложил Путину временно ограничить движение межрегиональных автобусов за исключением регулярных рейсов или организованных перевозок сотрудников предприятий.
Здоровье
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Политика
Украина введет специальную пошлину на импорт угля из России
С 15 апреля Украина вводит специальную пошлину в размере 65% на импорт угля из России.