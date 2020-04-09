Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России начали лечить коронавирус новым способом

Первыми донорами стали 11 пациентов, справившихся с COVID-19, переливание получили семь больных. Технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ракова отметила, что плазмы от одного донора хватает на одного-трех пациентов с коронавирусом.
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с чего всё началось

В Москве первым пациентам с коронавирусом перелили плазму крови вылечившихся от инфекции

Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США.
ТАСС03:26

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В России начали лечить коронавирус новым способом

РИА Новости06:00

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

Lenta.ru04:27

11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса

Москва 2403:30

Первым зараженным коронавирусом в Москве перелили плазму вылечившихся пациентов

Вечерняя Москва03:47

Ракова: 11 выздоровевших от COVID-19 в Москве стали донорами плазмы для лечения коронавируса

Агентство Москва03:34

Переболевшие СОVID-19 пациенты стали донорами плазмы в Москве

Телеканал 360°03:57

В Москве пациентам с COVID-19 начали переливать кровь переболевших

Вести.Ru04:02
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Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 2,26 доллара и составили 26,08 доллара за баррель.
Банки.ру 07 апреля в 01:03
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Здоровье

Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Газета.Ru 06:16
Политика

Песков объяснил функции своего блокатора вирусов

Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
ФедералПресс 06:17
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru вчера в 04:49
Энергетика

Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
RT на русском 07:30
Общество

В России не отменят госэкзамены и защиту дипломов из-за коронавируса

Минобрнауки РФ не будет отменять в 2020 году госэкзамены и защиту дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.
МИР 24 06:11
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия 05:49
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Общество

Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания

Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
REGNUM 05:35
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Интернет

Google запретил сотрудникам использовать Zoom для работы

По данным издания, Google разослал сотрудникам письмо, в котором предупредил о прекращении работы Zoom на всех рабочих компьютерах.
Компания 07:19
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Общество

Александр Бурков сообщил, когда будет принято решение об отмене режима самоизоляции

Комментируя выступление президента России Владимира Путина, Александр Бурков сообщил, что оперштаб примет решение о возобновлении работы городских организаций и снятии режима самоизоляции с омичей в пятницу, 10 апреля.
БК55 07:13
Происшествия

В ВОЗ рассказали о самом пожилом человеке, пережившим COVID-19

Женщина в возрасте 107 лет из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, пережившим коронавирус нового типа, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 07:16
Экономика

Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
РБК 06:50
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

В Севастополе предварительно подтвержден новый случай коронавируса

Предварительно – коронавирус обнаружен у одного. Таким образом, 3-я городская больница может стать потенциальным очагом коронавируса.
Форпост Севастополь 07:12
Футбол

Глава медслужбы «Интера» переболел коронавирусом: «Никому бы не пожелал это пережить»

Глава медицинской службы «Интера» Пьеро Вольпи заразился коронавирусом.
Sport24.ru 03:13
Здоровье

В Ивановской области, возможно, улучшается ситуация по коронавирусу

По данным регионального штаба по борьбе с COVID-19 в Ивановской области на 8 апреля 2020 года, за последние сутки в регионе число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией осталось неизменным – 47 человек.
ИвановоLive вчера в 05:08
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Школьники могут досрочно завершить учебный год

"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Газета.Ru вчера в 13:35
Здоровье

В Марий Эл скончалась женщина, заболевшая коронавирусом

В Марий Эл скончалась пациентка больницы с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:30
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Футбол

Состав ФК «Ростов» подешевел на € 9 миллионов из-за коронавируса

Немецкий портал Transfermarkt.de, специализирующийся на трансферной стоимости игроков, обновил цены на футболистов ФК «Ростова» из-за пандемии коронавируса.
Donnews.ru 02:27
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Общество

Курский губернатор предложил Путину новые меры борьбы с коронавирусом

В ходе совещания Старовойт предложил Путину временно ограничить движение межрегиональных автобусов за исключением регулярных рейсов или организованных перевозок сотрудников предприятий.
46ТВ 05:08
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
Политика

Украина введет специальную пошлину на импорт угля из России

С 15 апреля Украина вводит специальную пошлину в размере 65% на импорт угля из России.
Известия 06:01
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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