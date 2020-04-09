Коронавирус
РИА НовостиВ России начали лечить коронавирус новым способом
Первыми донорами стали 11 пациентов, справившихся с COVID-19, переливание получили семь больных. Технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ракова отметила, что плазмы от одного донора хватает на одного-трех пациентов с коронавирусом.
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Экономика
«Дом.РФ» надеется на сохранение ипотечных ставок на докризисном уровне
Компания "Дом.РФ" не ожидает значительного отклонения траектории средней ставки по ипотеке от целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году, следует из презентации компании.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Здоровье
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
Политика
Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Общество
Спецпропуска в режиме самоизоляции в Саратове: сколько выдано на 9 апреля
По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», на 9:00 8 апреля саратовцы оформили порядка 142 тыс. документов в районных администрациях и мэрии города.
Политика
Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев
Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Состояние Бориса Джонсона улучшается
Выступая на пресс-брифинге в среду, Сунак пояснил, что глава правительства по-прежнему находится в реанимации, однако его состояние улучшается.
Экономика
Число заявок на пособие по безработице в США превысило 6 миллионов вторую неделю подряд
Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 4 апреля уменьшилось на 261 тысячу до 6,606 миллиона, свидетельствуют данные Министерства труда США.
Армия и оружие
Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене
Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Общество
Чиновникам Самарской области разрешили штрафовать жителей
В Самарской области расширен список ведомств, которые будут следить за тем, как жители региона соблюдают режим самоизоляции.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий
С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Футбол
В футболе изменили правила игры рукой и определения офсайда
Международный совет футбольных ассоциация (IFAB) подготовил изменения в футбольных правилах, скорректировав некоторые трактовки при определении игры рукой, офсайда и в работе видеоассистентов (VAR) главного арбитра.
Общество
Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год
Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год.
Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Шоу-бизнес
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отмечают 15-ю годовщину свадьбы
9 апреля принц Чарльз и герцогиня Корнуольская (один из титулов, который получила Камилла) отмечают 15-летие со дня свадьбы.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения компаний к работе
Президент России Владимир Путин призвал создать условия для возвращения компаний в нормальный график работы.
Общество
Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом
Президент предложил установить: - Выплаты работающим с коронавирусом врачам – 80 тысяч рублей, среднему звену – 50 тысяч рублей.
Культура
Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Интернет
Компания Google запретила своим сотрудникам использовать Zoom
Новые запреты На прошлой неделе НАСА и SpaceX запретили своим сотрудникам использовать приложение для проведения видеоконференций Zoom, так как оно имеет существенные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.
Общество
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.