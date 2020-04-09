Коронавирус
РИА НовостиВ России начали лечить коронавирус новым способом
Первыми донорами стали 11 пациентов, справившихся с COVID-19, переливание получили семь больных. Технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ракова отметила, что плазмы от одного донора хватает на одного-трех пациентов с коронавирусом.
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с чего всё началось
Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США.ТАСС03:26
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Общество
Пропускной режим в Саратовской области перенесли на 20 апреля
Введение пропускной системы перенесли на 20 апреля, следует из постановления за подписью господина Стрелюхина.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Политика
Захарова назвала несвоевременными претензии США к ВОЗ
Ранее 9 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне о неэффективности работы ВОЗ и отсутствии должных результатов ее деятельности.
Здоровье
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом
Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
Политика
Путин снял с должности начальника следственного департамента МВД
Президент России Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Религия
Коронавирус выявили у восьми московских священников
У восьми священнослужителей московских храмов выявлен коронавирус, сообщается в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
Энергетика
В России рухнуло производство бензина
Производство бензина в России рухнуло — его объемы сократились на 18,9 процента за первую неделю апреля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Петербургские врачи помогают бороться с коронавирусом коллегам из Коми. Медики побывали в больнице, ставшей очагом заражения
Специалисты петербургского Центра имени Алмазова Вадим Мазурок и Илья Либерман побывали в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара и республиканской инфекционной больнице, осмотрели пациентов и дали рекомендации по их лечению.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
Наука
В Австралии создан препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Австралийские исследователи назвали лекарственный препарат, способный подавлять действие коронавируса за 48 часов.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Политика
Путин выступит с новым обращением
Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, выступит с новым обращением к россиянам.
Общество
Гостей приезжающих в Оренбургскую область раскритиковал Денис Паслер
В своем очередном обращении губернатор Оренбургской области Денис Паслер подверг критики граждан, которые приезжают в Оренбургскую область и не соблюдают режим карантина.
Общество
В США еще 6,6 миллионов человек обратились за пособиями по безработице
Уровень безработицы в США с конца марта бьет антирекорды. Пособие получают уже больше людей, чем на пике финансового кризиса 2009 года.
Шоу-бизнес
Молодой муж Бабкиной прервал молчание
После затянувшей паузы Евгений Гор опубликовал в Instagram туманное послание, судя по которому, он очень недоволен шумихой вокруг его супруги.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Кино
7 ожидаемых фильмов, которые выйдут онлайн без кинопроката
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Врач рассказал, когда нельзя промывать нос
"Если полость носа чистая изначально, никакой слизи нет, если нос не заложен и дышит нормально, то промывать нет необходимости", - сказал Зайцев.
Происшествия
В Алексине начальника ОБЭП задержали при получении взятки
В Алексине начальника ОБЭП задержали при получении взятки Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области Полицейский за 600 тысяч рублей пообещал фигуранту уголовного дела не привлекать его к ответственности.
Общество
В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек
В Италии за сутки выздоровело более 2 тыс. человек, это самый высокий показатель за все время эпидемии, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.