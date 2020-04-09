Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России начали лечить коронавирус новым способом

Первыми донорами стали 11 пациентов, справившихся с COVID-19, переливание получили семь больных. Технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ракова отметила, что плазмы от одного донора хватает на одного-трех пациентов с коронавирусом.
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Лечение плазмой крови: победившие COVID-19 помогают другим больным

Вести.Ru09:07

Ракова: 11 выздоровевших от COVID-19 в Москве стали донорами плазмы для лечения коронавируса

Агентство Москва03:34

В России начали лечить коронавирус новым способом

РИА Новости06:00

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

Lenta.ru04:27

Первым зараженным коронавирусом в Москве перелили плазму вылечившихся пациентов

Вечерняя Москва03:47

В Москве 11 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы

RT на русском05:07

11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса

Москва 2403:30
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
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Происшествия

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Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
РБК 10:13
Общество

Выпускников школ освободят от весеннего призыва в армию

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Газета.Ru 09:24
Авто

Mitsubishi подняла цены на три модели в России

Японская компания Mitsubishi подняла цены на три свои модели в России.
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
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«Краснодар» и «Локомотив» сделали предложение нападающему «Янг Бойз»

Источник уточнил, что «Локомотив» и «Краснодар» уже сделали предложение швейцарскому клубу.
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Международные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.
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Происшествия

МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве

Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
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Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз в восторге от трилогии Нолана о Темном рыцаре

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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
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Общество

За прогулку с ребенком петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей

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Игорь Николаев опубликовал фото из больницы в Коммунарке после выписки

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Жительница Таиланда повторно заразилась коронавирусом

У гражданки Таиланда во второй раз было выявлено заражение коронавирусной инфекцией нового типа спустя лишь неделю после её выздоровления.
Наша версия 10:24
Армия и оружие

МИД Сирии назвал доклад ОЗХО по химатакам сфабрикованным

МИД Сирии назвал сфабрикованным доклад Организации по запрещению химического оружия, в котором утверждается, что сирийские войска использовали химическое оружие в 2017 году.
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Здоровье

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом

Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
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Заболевшая коронавирусом звезда «Дома-2» стала донором плазмы

Заболевшая коронавирусом звезда "Дома-2" Анастасия Киушкина вылечилась и стала донором плазмы, сообщает Telegram-канал Mash.
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Эпидемиологическая модель предсказала появление автомобильных пробок

Ученые показали, что процесс образования автомобильных пробок в городах можно описать с помощью модели SIR-модели, которая предсказывает распространение инфекционных заболеваний.
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Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
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МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 08:26
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Наука

«Карты смысла. Архитектура верования»

Наконец, «лимбическая область» — филогенетически древняя часть мозга, спрятанная под складками неокортекса, — сопоставляет текущие последствия поведения с существующей в воображении динамической моделью того, что должно было произойти, — с желанным результатом.
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Виктор Антипин покинет магнитогорский «Металлург»

Как стало известно из интервью вице-президента «Металлурга» Сергея Ласькова изданию «Чемпионат.com», клуб, скорее всего, расстанется с защитником Виктором Антипиным.
Магнитогорский рабочий вчера в 11:50
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