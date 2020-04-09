Коронавирус
РИА НовостиВ России начали лечить коронавирус новым способом
Первыми донорами стали 11 пациентов, справившихся с COVID-19, переливание получили семь больных. Технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ракова отметила, что плазмы от одного донора хватает на одного — трех пациентов с коронавирусом.
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с чего всё началось
Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США.ТАСС03:26
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