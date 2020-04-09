Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России начали лечить коронавирус новым способом

Первыми донорами стали 11 пациентов, справившихся с COVID-19, переливание получили семь больных. Технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ракова отметила, что плазмы от одного донора хватает на одного — трех пациентов с коронавирусом.
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с чего всё началось

В Москве первым пациентам с коронавирусом перелили плазму крови вылечившихся от инфекции

Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США.
ТАСС03:26

Подробнее о событии

В Москве 11 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы

RT на русском05:07

В России начали лечить коронавирус новым способом

РИА Новости06:00

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

Lenta.ru04:27

Первым зараженным коронавирусом в Москве перелили плазму вылечившихся пациентов

Вечерняя Москва03:47

Ракова: 11 выздоровевших от COVID-19 в Москве стали донорами плазмы для лечения коронавируса

Агентство Москва03:34

В Москве пациентам с COVID-19 начали переливать кровь переболевших

Вести.Ru04:02

11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса

Москва 2403:30
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

RT на русском вчера в 09:11
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Политика

Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 05:46
Политика

Дмитрий Самоваров назначен руководителем администрации главы Коми

Как сообщает пресс-служба главы Коми, Дмитрий Самоваров назначен на должность руководителя администрации главы Коми.
КомиОнлайн 05:45
Политика

Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Lenta.ru 05:50
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Гаджеты

Microsoft отложила релиз ноутбука с двойным экраном Surface Neo

Ноутбук с двойным экраном Surface Neo не поступит в продажу в 2020 году. Microsoft перенесла релиз устройства из-за пандемии коронавируса.
News.ru 03:25
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Экономика

В Минсельхозе рассказали о запасах гречки в России

Москва, 9 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Запасов гречки в России хватит до следующего урожая, заявил 9 апреля заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
REGNUM 05:56
Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:31
Общество

У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких

Piter.tv вчера в 14:06
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Экономика

Продукты питания в России могут подорожать на 20%

Рост цен составит от 5 до 20% в зависимости от категории товара. Дороже могут стать чай, кофе, макароны, хлебобулочные изделия и рыба.
Газета.Ru 07 апреля в 11:25
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Политика

В Кремле не принимали решения о переносе парада Победы

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Песков сказал, что Кремль проанализирует ситуацию с распространением коронавируса перед тем, как принять решения о возможном переносе парада Победы.
REGNUM 06:00
Здоровье

Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский

Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Live24 вчера в 02:51
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше.
Известия 05:49
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга утвердили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции и их размер.
Мегаполис онлайн 02:39
Происшествия

Сбежавший от правосудия воронежец в Москве заболел коронавирусом

В Москве нашли сбежавшего от правосудия за оскорбление представителя власти 30-летнего воронежца, который заразился коронавирусом.
Обозреватель Врн 05:29
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Здоровье

Минздрав назвал основные симптомы коронавируса

Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.
Коммерсантъ 06:04
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС 07 апреля в 15:51
Политика

Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России

Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Народные новости 02:57
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Общество

AliExpress назвал самые популярные товары у россиян на самоизоляции

AliExpress назвал самые популярные товары у россиян на самоизоляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование.
РЕН ТВ 04:56
Происшествия

СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве

Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
RT на русском 03:27
Здоровье

21 случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

В среду, 9 апреля, стало известно, что в Алтайском крае подтверждено еще три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 05:34
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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