Общество
Pro Город ННКниги в России начали продавать по паспорту
Закон вводит новые ограничения, связанные с защитой несовершеннолетних от контента «для взрослых» С сегодняшнего дня, 1 октября, кассиры и контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов могут спрашивать у посетителей паспорт.
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Армия и оружие
В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР
Коммерсантъ 01:33
Финансы
Кредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru вчера в 17:45
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей вчера в 09:58
Происшествия
Подполковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Здоровье
В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь
Профиль вчера в 10:17
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Политика
В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском вчера в 08:11
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $30,6 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян за первые девять месяцев 2019 года увеличилось на $30,613 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) .
Коммерсантъ 04:21
Здоровье
Скворцова рассказала о проблемах частных клиник
В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 07:11
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Политика
Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru вчера в 06:36
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Общество
Умер оставивший надпись на Рейхстаге участник штурма Берлина
Участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников, штурмовавший Берлин и оставивший надпись на Рейхстаге, скончался в Туле.
RT на русском 05:34
Политика
Зеленский отказался проводить расследование по требованию США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является независимой и правоохранительные органы не будут расследовать дела по чужой команде.
ТК Звезда вчера в 19:08
Экономика
ВТО резко ухудшила прогноз роста мировой торговли на 2019 год
Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.
Интерфакс 06:39
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море
Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.
РБК 07:19
Армия и оружие
Новейший ракетный корабль «Ингушетия» вышел из порта Новороссийска
Стало известно о начале испытаний нового военного корабля, оснащенного ракетами «Калибр».
Туапсинские вести вчера в 06:36
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 3 октября
Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 3 по 9 октября.
Куйбышевец 06:16
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Обрушение моста в Тайване попало на видео
Причина обрушения пока не называется. Однако, по некоторым данным, прошедший недавно тайфун мог ослабить мост, построенный в 1999 году.
Lenta.ru 03:28
Происшествия
Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы
Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
RT на русском 06:47