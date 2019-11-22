Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъвчера в 18:56

Подробнее о событии

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомостивчера в 20:52

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Интерфакс02:38

Россиянам предложили покупать дорогие лекарства в кредит

Телеканал 360°02:11

В московских аптеках начали выдавать кредиты на лекарства

Дождь00:49

Аптеки в России начали продавать лекарства в кредит

Москва 2403:41

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ruвчера в 20:35

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъвчера в 18:56
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«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
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ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти

"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.
РИА Новости 03:55
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Родные жертв домашнего насилия призвали к ответу замглавы Минюста

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News.ru 04:35
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Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
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Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» ждут ребенка

Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
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Общество

В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой

Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.
РИА Новости 04:03
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CNN: при крушении тренировочного самолета в США погибли двое военных

ТАСС вчера в 16:12
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
RT на русском вчера в 06:14
Политика

Зеленский ответил на слова Коломойского о России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что стране необходим «разворот в сторону России».
Мой Брянск вчера в 05:22
Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Ведомости вчера в 18:52
Общество

Чиновницу, одобрившую новые правила медосмотра водителей, уволили

Министр здравоохранения РФ уволила директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок прохождения медосмотра для водителей.
Daily 04:41
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
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Шоу-бизнес

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News.ru 20 ноября в 17:24
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском вчера в 11:26
Общество

Путину не доложили о проблемах при запуске МЦД

Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
РБК 04:48
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробам к ним.
Газета.Ru 01:35
Культура

Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта

Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Новая газета вчера в 07:06
Политика

Тверской суд отказался принять иск к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.
RT на русском 04:41
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
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Общество

В Нижневартовске многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

В Нижневартовске многодетной семье отказали в статусе малоимущей, так как ее среднедушевой доход превысил прожиточный минимум на 14 рублей.
Московский Комсомолец 01:53
Финансы

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций.
News.ru 03:38
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
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Авто

Новый Kia Optima показали официально

Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня вчера в 08:00
Происшествия

В Москве в отделении полиции скончался задержанный

В Москве в отделении полиции скончался мужчина, задержанный за мелкое хулиганство. МВД проводит проверку в связи с произошедшим.
RT на русском 04:19
Фигурное катание

Российская фигуристка установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.
Lenta.ru 04:39
Происшествия

На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
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Политика

Южная Корея отменила совместные с Японией военные учения

Южная Корея приняла решение отменить совместные с Японией военные учения из-за очередного кризиса в отношениях двух стран.
Политика Сегодня 02:21
Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия вчера в 08:35
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