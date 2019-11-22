Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России начали продавать лекарства в кредит

Кредит выдают на срок от трех месяцев до года. Эффективность проекта обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота. Сама аптечная сеть рассчитывает, что кредитование принесет ей до 10 процентов к прибыли.
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с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъвчера в 18:56

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Аптеки в России начали продавать лекарства в кредит

Москва 2403:41

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Интерфакс02:38

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъвчера в 18:56

В московских аптеках начали выдавать кредиты на лекарства

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В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомостивчера в 20:52

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ruвчера в 20:35

Россиянам предложили покупать дорогие лекарства в кредит

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