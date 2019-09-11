Пользователи российских онлайн-сервисов объявлений начали продавать места в очереди за новыми смартфонами iPhone 11, которые представила 10 сентября американская компания Apple. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний Avito и «Юла».

В России начали продавать места в очереди за новым iPhone

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