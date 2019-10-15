Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России начали проект по «цифровизации зерна»

В России готовится проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В разработке участвует Национальный расчетный депозитарий (НРД) совместно с Россельхозбанком.
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В России начали проект по «цифровизации зерна»

Lenta.ru11:01

НРД займется проектом по токенизации зерна

Finam.Ru10:13

В России готовят пилотный проект по цифровизации учета зерна

DP.RU08:33

Мосбиржа и Россельхозбанк хотят «оцифровать» зерно на складах и выпускать на партии токены

Milknews.ru09:21

Мосбиржа и РСХБ хотят «оцифровать» зерно на складах и выпускать на партии токены

ПРАЙМ09:23

Российское зерно «цифровизируют» после хищений на элеваторах

Русский дедлайн08:30

Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

РБК07:16
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Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину

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Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС

Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.
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Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Происшествия

В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери

Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
ТАСС 06:13
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Политика

Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинские власти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:29
Футбол

Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери на Кубани

Краснодарский краевой суд приговорил к тюремному заключению двух мужчин, обвиняемых в убийстве и изнасиловании многодетной матери в поселке Псебай в мае 2018 года.
РБК 09:32
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Политика

Грызлов заявил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов», — сказал Грызлов.
REGNUM 11:15
Экономика

Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 02:28
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Теннис

Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, «посеянный» под первым номером на «ВТБ Кубке Кремля», не сможет принять участия в турнире.
Спорт-Экспресс 10:06
Футбол

Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

Дни24 05:17
Происшествия

Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

Pravda.Ru 03:28
Футбол

Дубль Шомуродова помог Узбекистану обыграть Сингапур в отборе ЧМ-2022

После трех сыгранных матчей Узбекистан под руководством Эктора Купера занимает первое место в группе D второго этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, набрав семь очков.
ODDS.ru 09:35
Армия и оружие

США передадут России контроль над сирийским Манбиджем

RuNews24.ru 08:32
Кино

В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

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Спорт

Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Политика

В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»

По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Rambler News Service вчера в 07:25
Хоккей

Овечкин стал третьей звездой матча «Вашингтона» и «Колорадо»

ProstoProSport 02:22
Общество

Премию памяти Нобеля по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике учредил в 1969 году Банк Швеции.
Индикатор вчера в 05:50
Происшествия

Экс-майора Дымовского из Новороссийска задержали со взрывчаткой

В Новороссийске бывшего майора полиции Алексея Дымовского задержали по подозрению в хранении нескольких килограммов тротила.
Деловая газета. Юг 02:53
Происшествия

Подозреваемые в убийстве биатлониста задержаны в Красноярске

Подозреваемые в убийстве спортсмена задержаны в Красноярске.
РЕН ТВ вчера в 13:38
Армия и оружие

ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»

Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Piter.tv 06:28
Экономика

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru вчера в 12:07
Политика

В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Общество

Близкие Заворотнюк официально подтвердили болезнь актрисы

Ранее близкие Заворотнюк на странице Анастасии в соцсети опровергли все слухи касаемо течения болезни.
Sibnet Новости 06:20
Армия и оружие

Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов

Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.
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