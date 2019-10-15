Экономика
Lenta.ruВ России начали проект по «цифровизации зерна»
В России готовится проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В разработке участвует Национальный расчетный депозитарий (НРД) совместно с Россельхозбанком.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС
Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Происшествия
В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери
Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Политика
Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинские власти, передает РИА "Новости".
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери на Кубани
Краснодарский краевой суд приговорил к тюремному заключению двух мужчин, обвиняемых в убийстве и изнасиловании многодетной матери в поселке Псебай в мае 2018 года.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Политика
Грызлов заявил об угрозе обострения ситуации в Донбассе
«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов», — сказал Грызлов.
Экономика
Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Теннис
Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, «посеянный» под первым номером на «ВТБ Кубке Кремля», не сможет принять участия в турнире.
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Футбол
Дубль Шомуродова помог Узбекистану обыграть Сингапур в отборе ЧМ-2022
После трех сыгранных матчей Узбекистан под руководством Эктора Купера занимает первое место в группе D второго этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, набрав семь очков.
Армия и оружие
США передадут России контроль над сирийским Манбиджем
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»
По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Хоккей
Овечкин стал третьей звездой матча «Вашингтона» и «Колорадо»
Общество
Премию памяти Нобеля по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике учредил в 1969 году Банк Швеции.
Происшествия
Экс-майора Дымовского из Новороссийска задержали со взрывчаткой
В Новороссийске бывшего майора полиции Алексея Дымовского задержали по подозрению в хранении нескольких килограммов тротила.
Происшествия
Подозреваемые в убийстве биатлониста задержаны в Красноярске
Подозреваемые в убийстве спортсмена задержаны в Красноярске.
Армия и оружие
ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»
Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Общество
Близкие Заворотнюк официально подтвердили болезнь актрисы
Ранее близкие Заворотнюк на странице Анастасии в соцсети опровергли все слухи касаемо течения болезни.
Армия и оружие
Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов
Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.