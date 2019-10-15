В России готовится проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В разработке участвует Национальный расчетный депозитарий (НРД) совместно с Россельхозбанком.

В России начали проект по «цифровизации зерна»

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