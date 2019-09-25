Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВВ России начали производство аналогов американской винтовки

В России начали серийное производство аналогов полуавтоматической американской винтовки AR-15. Об этом сообщает РИА "Новости". Оружие получило название ORSIS-AR15.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новостивчера в 20:36

Подробнее о событии

Россия начала производить самое популярное американское оружие

URA.Ru06:44

В России начали производство аналогов американской винтовки

РЕН ТВ06:43

В России запустили производство американской винтовки

Взгляд.ру02:17

В России начат выпуск американской винтовки AR-15

Российская газета03:16

В России начали серийно производить аналог американской винтовки AR-15

Московский Комсомолец02:40

«Независимы от поставок из США»: В России запустили производство аналогов «самой популярной винтовки» в мире

Царьград05:02

В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

РИА Новостивчера в 20:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:01, Вашингтон
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Происшествия

Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах

РИА Новости 01:00
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия

При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси

«При посадке самолёта Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — сказал источник.
RT на русском 10:55
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Футбол

Директор «Мордовии» – о финансовой ситуации: Думаю, что все наладится

Директор Мордовии Николай Левин высказался о финансовой ситуации в клубе.
Советский спорт 09:31
Шоу-бизнес

Светлана Лобода ждет извинений от нахамившего ей Сергея Лазарева

Bimru.ru 08:58
Политика

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

РИА Новости 10:41
Политика

Лавров обсудил с Зеленским урегулирование в Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
РЕН ТВ 09:50
Культура

Раскрыта причина срыва Соловьева

Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Космос

С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Футбол

В «Монако» назвали Головина Александром Великим

Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.
RT на русском 10:38
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Политика

Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение санкций против РФ

Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".
РЕН ТВ 10:47
Общество

Валентина Матвиенко поможет строительству метро в Екатеринбурге

Валентина Матвиенко, в свою очередь, внесла проблему в протокол и потребовала от правительства восстановить программу софинансирования метрополитенов из федерального бюджета.
ФедералПресс 08:09
Происшествия

Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей

Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Футбол

«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России

Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный».
РБК 10:54
Общество

Украинский призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии

Житель Винницкой области взял в жены двоюродную бабушку, чтобы получить отсрочку от армии.
Известия 09:43
Финансы

Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам

Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 07:57
Гаджеты

ASUS подтвердила выход GeForce GTX 1660 SUPER

Игромания.ру 09:50
Наука

Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки

МедиаПоток вчера в 01:47
Наука

Китайские учёные научились выращивать зубную эмаль

Ugpressa.ru 23 сентября в 16:04
Театры

Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера

Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры 10:06
Экономика

Путин назвал причиной инфляции «подкрутку» показателей Центробанком

Президент России Владимир Путин назвал причиной снижения в России инфляции «подкрутку» Центробанком макроэкономических показателей в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей.
Известия 10:34
Происшествия

Пожар на российском траулере в Тромсё локализовали

ТАСС 08:02
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Армия и оружие

Раскрыт смысл боев за стратегически бесполезную высоту в Донбассе

Lenta.ru 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
AR-15
Винтовка
Американская полуавтоматическая винтовка под патрон 5,56×45 мм. Выпускается с 1963 года, поступает в продажу в качестве гражданского оружия для самообороны, охоты и т.п., является штатным оружием полиции. Была разработана компанией ArmaLite на основе AR-10 в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США. Изготовлена с применением алюминиевых сплавов и пластика.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное