Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

с чего всё началось

В России начали серийное производство аналогов полуавтоматической американской винтовки AR-15. Об этом сообщает РИА "Новости". Оружие получило название ORSIS-AR15.

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