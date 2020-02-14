Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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На нижегородском «Соколе» начали собирать первый серийный Ил-114-300

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