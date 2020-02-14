Общество
РИА НовостиВ России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
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Политика
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО
Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово».
Футбол
Милан — Ювентус 1:1
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Происшествия
Голунов отказался принимать извинения московской прокуратуры за незаконное преследование
Журналист Иван Голунов получил официальное письмо от прокуратуры ЗАО с извинениями за незаконное уголовное преследование по делу о наркотиках.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика
Происшествия
В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе
В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.
Здоровье
Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии
Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Армия и оружие
В Алеппо сбит сирийский вертолет
Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо.
Политика
Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.
Кино
Без восторгов: в Сети появились первые рецензии на фильм «Соник»
Стоит напомнить, что у фильма была не самая простая судьба, первый трейлер фанаты персонажа восприняли с гневом: их невероятно разозлил внешний вид любимого героя детства.
Экономика
Глазьев сказал, кто сделал Россию «дойной коровой»
Экономист и политик Сергей Глазьев заявил, что Россия превратилась в «дойную корову» для мирового финансового капитала, сообщает телеканал «Царьград».
Футбол
Волгоградский «Ротор» стартует сегодня в Кубке ФНЛ
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Политика
Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
Политика
Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег
Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
Энергетика
«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.
Политика
В ДНР впервые установили размер минимальной зарплаты
Депутаты приняли закон единогласно. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в ДНР впервые, сообщает Донецкое агентство новостей.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
Финансы
Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в начале торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,54-63,65 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,6 руб. — это на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Здоровье
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
"По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.
Происшествия
Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге
Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Происшествия
Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.