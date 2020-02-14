Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
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с чего всё началось
В России приступили к сборке фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, говорится в сообщении
 Объединенной авиастроительной компании.
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