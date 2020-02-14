с чего всё началось

Политика Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции В Кремле выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика В Белоруссии решили изменить герб Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.

Происшествия Голунов отказался принимать извинения московской прокуратуры за незаконное преследование Журналист Иван Голунов получил официальное письмо от прокуратуры ЗАО с извинениями за незаконное уголовное преследование по делу о наркотиках.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Происшествия В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.

Кино Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.

Политика Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.

Общество Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

Политика Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.

Энергетика «Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.

Авто Появились первые изображения нового Renault Logan Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.

Финансы Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в начале торгов Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,54-63,65 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,6 руб. — это на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Здоровье В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом "По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.

Происшествия Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.