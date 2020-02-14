Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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ОАК сообщила о начале сборки первого серийного Ил-114-300

RT на русском02:35

Началось серийное производство Ил-114-300

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Коммерсантъ Нижний Новгород02:15

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В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

РИА Новости01:28

Стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300: кадры с авиазавода

ТК Звезда01:00
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