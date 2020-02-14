Общество
РИА НовостиВ России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
На нижегородском «Соколе» началась сборка первого серийного самолета Ил-114
Коммерсантъ Нижний Новгород02:15
На авиазаводе «Сокол» в Нижнем Новгороде стартовало серийное производство Ил-114-300
Общественное телевидение России01:38
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Политика
Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат
Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат.
Общество
Туристы круизного лайнера Westerdam сошли на берег в Камбодже
Пассажиров круизного лайнера Westerdam отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама.
Культура
В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове
Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Наука
Ученые выявили превратившие в «жаворонков» людей мутации
Ученые выявили генетические изменения, заставляющие спешить внутренние часы организма.
Общество
Коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения
Устройства может успеть получить только ЦФО. Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения.
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Renault Logan
Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Армия и оружие
По Дамаску нанесен ракетный удар
Ракетные удары были отбиты силами ПВО. Ранее Дамаск был атакован 6 февраля.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Происшествия
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Здоровье
В 66 российских регионах на карантин поместили свыше 500 китайцев
На территории 66 регионов России под карантином из-за ситуации с коронавирусом находятся 548 граждан Китая.
Армия и оружие
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
Экономика
Десять зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Десять зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
Авто
Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 63 тыс. человек
За минувшие сутки от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 в Китае скончался 121 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.
Политика
Кадыров поддержал позицию Путина про родителей №1 и №2
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе
Звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали героями нового выпуска «Вечернего Урганта».
Гаджеты
Найден способ продолжить получать обновления Windows 7
Знатоки особенностей программного обеспечения Microsoft нашли лазейку, позволяющую неофициально получать предназначенные для корпоративных клиентов обновления Windows 7, расширенная поддержка которой прекращена 14 января.
Гаджеты
Планшет HUAWEI MediaPad M6 появился в России
HUAWEI открыла продажи планшета HUAWEI MediaPad M6 в официальном интернет-магазине, фирменных магазинах бренда и магазинах-партнерах компании.
Общество