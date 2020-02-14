с чего всё началось

Политика Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.

Политика Путин и Зеленский провели срочный телефонный разговор Владимир Путин и Владимир Зеленский недавно обсудили по телефону вопросы подготовки к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Лавров встретился с Помпео в Мюнхене Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.

Политика Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции 23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Хоккей Алексей Морозов будет назначен президентом КХЛ Издание «Спорт-Экспресс» сообщает о том, что высшее руководство страны после долгих раздумий приняло решение поставить новым главой КХЛ Алексея Морозова.

Политика Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.

Авто Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе Haval Новый паркетник Haval H5, который должен стать возрожденной модификацией ранее хорошо раскупаемого паркетника Great Wall Hover H5, запечатлели на территории производственной площадки в Туле.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.