с чего всё началось

Политика Песков назвал враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.

Политика Москва и Минск продолжат работу по интеграционным «дорожным картам» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам", в то же время создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.

Общество Росстат не ожидает срывов поставок планшетов для проведения переписи Росстат ожидает, что поставка электронных устройств для проведения Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в текущем году с 1 по 31 октября, будет осуществлена в срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Политика МИД России опроверг сообщения о российских наемниках в Мозамбике Сообщения СМИ о присутствии в Мозамбике российских наемников не соответствуют действительности, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

Политика В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Энергетика «Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке газа в Белоруссию в 2020 году.

Политика В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.

Общество Сбербанк опроверг утечку данных клиентов Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.

Происшествия В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу "Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

Экономика «Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Общество Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.

Происшествия Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Авто Появились первые изображения нового Renault Logan Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.

Происшествия У генерала ФСБ нашелся только Lexus ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.

Экономика Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.