Коронавирус
RT на русскомВ России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса. «Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, речь идет о так называемых гуманизированных мышах, предназначенных для теста вакцины и других препаратов против COVID-19.РЕН ТВвчера в 23:47
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