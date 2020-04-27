Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса. «Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении
 на сайте Роспотребнадзора, речь идет о так называемых гуманизированных мышах, предназначенных для теста вакцины и других препаратов против COVID-19.
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В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса

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