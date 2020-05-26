Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось

Источник: Россия начала постройку первого стратегического «стелс»-бомбардировщика ПАК ДА

Россия начала постройку первого опытного образца стратегического "стелс"-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС20:10

Подробнее о событии

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

Lenta.ru22:26

Россия начала постройку первого бомбардировщика по технологии «стелс»

Ридус20:22

Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика

Известия21:50

Россия начала постройку первого стратегического «стелс»-бомбардировщика

ФАН20:46

В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА

News.ru20:35

Началось строительство первого стратегического стелс-ракетоносца ПАК ДА

Взгляд.ру21:56

Источник: Россия начала постройку первого стратегического «стелс»-бомбардировщика ПАК ДА

ТАСС20:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Культуромания 07:35
44
Технологии

ABC (Испания): можно ли пить пиво после занятий спортом? (ABC.es)

Сторонники пользы пива для спортсменов утверждают, что пиво помогает восстанавливать водный баланс в организме после физических упражнений.
ИноСМИ 17:15
Футбол

«Локомотив» понятен: как изменится московский клуб летом

Грядущим летом столичный «Локомотив» ждут серьезные изменения. С 1 июня у клуба новый тренер — сербский специалист Марко Николич.
Известия 17:00
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ 23:09
29
Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
10
Общество

Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
203
Общество

Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы 21:04
78
Общество

В Приморье появилась положительная динамика по коронавирусу

Впервые с момента эпидемии число заболевших в Приморье превысило число заболевших за сутки, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 23:20
1
Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ 18:24
597
Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС 05:51
Происшествия

Прилетевшие из Сочи дебоширы устроили драку в Домодедово

Полиция в Домодедово задержала двух мужчин, устроивших драку на борту прилетевшего из Сочи самолета.
Московский Комсомолец 05:45
51
Авто

6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня 01:18
29
Финансы

Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов

Ввоз наличных евро в марте 2020-го увеличился почти втрое по сравнению с февралем, но общую сумму за месяц нельзя назвать рекордной: сопоставимые месячные объемы европейской валюты поставлялись в Россию и в течение 2019-го.
РБК 22:00
3
Общество

Волонтеры смогут посещать столичные приюты с 26 мая

Москва 24 09:28
240
Общество

Заммэра Москвы перечислил новые этапы снятия ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об этапах снятия ограничений в Москве.
Газета.Ru 05:33
1,3K
Наука

В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета

МонаВиста 06:00
31
Общество

Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия 06:36
2,7K
Происшествия

В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM 23:18
86
Общество

Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы

Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
Газета.Ru 22:54
31
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 15:21
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России

Глава общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия считает, что победу над новой коронавирусной инфекцией можно одержать до осени.
Журналистская правда 02:25
699
Здоровье

Коротко о главном: рекордное число заболевших и продление режима самоизоляции в Свердловской области

Евгений Куйвашев объяснил резкий скачок числа заболевших COVID-19 в регионе: он снова обвинил жителей Свердловской области в несоблюдении режима самоизоляции.
Екатеринбург Онлайн 22:52
Происшествия

Сильнейший ураган обрушился на Екатеринбург

Коммунальные службы ликвидируют последствия сильного урагана в Екатеринбурге, где пострадал один человек.
ФАН 10:54
18
Игры

Sony анонсировала 20-минутный ролик про The Last of Us Part II

REGNUM 20:29
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
12
Киберспорт

Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей

Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
1,7K
Единоборства

Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
6
Происшествия

Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
112
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное