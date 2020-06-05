В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.

с чего всё началось

Министерство транспорта начало тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда водителей. Об этом пишет газета "Коммерсант". Внедрение такой системы позволит выписывать штрафы на основании данных с приборов.

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