Транспорт
РИА НовостиВ России начали тестировать онлайн-тахографы
Министерство транспорта начало тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда водителей. Об этом пишет газета "Коммерсант". Внедрение такой системы позволит выписывать штрафы на основании данных с приборов.
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с чего всё началось
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.Коммерсантъвчера в 17:58
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RuNews24.ru 05:47
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В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
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Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
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Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
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Российская газета 07:13
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Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
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ТВ Центр 03 июня в 07:48
Политика
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Попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами назвала заявления американского генерального прокурора Уильяма Барра о многостороннем иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами.
Российская газета вчера в 17:08
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Авто
ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
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Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса
Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.
Российская газета 05:45
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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Наталья рассказала, что понимает, что ухаживать за собакой, но они все равно рады появлению нового члена семьи.
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Экономика
Инвесторы подали иск к Мосбирже из-за отрицательной цены нефти WTI
Инвесторы подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть марки WTI по цене -$37,63 доллара за баррель.
Коммерсантъ 08:06
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Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.
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В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину
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Общество
Министр инфраструктуры региона Елена Дятлова заразилась коронавирусом
Министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова заразилась коронавирусом.
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iXBT.com вчера в 17:01
Армия и оружие
Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США
Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
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В Кремле отметили последствия пандемии для граждан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле четко фиксируют последствия пандемической ситуации для экономики и граждан России.
Газета.Ru 06:47