Регионы начали запрещать продажу напитка навынос Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива.

с чего всё началось

В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».

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