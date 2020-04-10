Коронавирус
Деловой квадратВ России начали запрещать продажу разливного пива
В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».
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с чего всё началось
Регионы начали запрещать продажу напитка навынос Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива.Коммерсантъвчера в 18:11
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Общество
В Кировской области продлили карантин
Согласно новому постановлению правительства Кировской области, в течение ближайших двух недель, до 24 апреля, в регионе по-прежнему не смогут работать все столовые, кинотеатры, магазины с непродовольственными товарами, бассейны, салоны красоты и так далее.
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
Общество
В России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом
Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
Общество
Москалькова: Таджикистан не принимает граждан, подлежащих выдворению
В России содержатся граждане Таджикистана, подлежащие выдворению, но республика закрыла границу и их не принимает, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Общество
Жителям Липецкой области запретили гулять по кладбищам
Липецк, 10 апреля 2020, 14:15 — REGNUM В Липецкой области с 11 апреля граждан обязали не посещать территории кладбищ.
Политика
В Коми сменился министр здравоохранения
В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.
Гаджеты
В России стартовали продажи Huawei P40
Модель HUAWEI P40 Pro дополнительно получила кинообъектив для съёмки видео в формате 4K и 3D-модуль для определения глубины сцены.
Общество
В Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции
Власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции, действующего в регионе с 31 марта по 12 апреля, еще на неделю.
Происшествия
Трое приезжих избили и изнасиловали москвичку в подвале
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Космос
Опубликованы невероятно детальные снимки Солнца
Используя телескоп NASA «High-Resolution Coronal Imager», астрономам удалось получить самые детальные на сегодня снимки нитевидных структур в намагниченной солнечной атмосфере, природа которых пока остается неясной.
Биатлон
Польховский станет главным тренером сборной России по биатлону
10 апреля на заседании Правления СБР было принято решение, что Валерий Польховский займет пост главного тренера сборной России по биатлону.
Энергетика
Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Киберспорт
S1mple: «Снова позорное выступление. Мое сердце хочет плакать»
Политика
Путин пообщался с космонавтами на МКС
Общество
Китай исключил собак из списка съедобных животных
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Космос
NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп
NASA планирует реализовать довольно амбициозный проект, суть которого заключается в установке километрового радиотелескопа в кратере на темной стороне Луны.
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.