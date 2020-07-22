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РБК
РБК

В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа. Об этом сообщается на сайте холдинга.В источнике
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Коммерсантъ

В России начались испытания нового транспортно-боевого вертолета

Коммерсантъ02:41
RT на русском

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

RT на русском02:02
ТАСС

В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа

ТАСС01:02
Национальная служба новостей

Стартовали испытания новейшего российского штурмового вертолёта

Национальная служба новостей01:43
Известия

Начались испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН

Известия01:23
РИА Новости

В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета

РИА Новости01:04
Lenta.ru

В России испытали новый вертолет для спецназа

Lenta.ru01:49
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Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия06:31
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Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве

Показатели заболеваемости идут вниз, поэтому выпускной решено провести 24 июля в парке Горького в Москве, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости04:17
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«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости06:49
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В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор03:40
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Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM05:59
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