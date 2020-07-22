В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
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Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа. Об этом сообщается на сайте холдинга.В источнике
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