Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийскую вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам

Первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
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Первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса

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Совет ЕС продлил санкции против России еще на год

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Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
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