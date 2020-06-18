Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России начались испытания вакцины от коронавируса

После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов.
Читать в источнике
Комментировать179
с чего всё началось

В России начались испытания вакцины от коронавируса

В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Минобороны.
РИА Новости07:06

Подробнее о событии

Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам

РБК06:48

В России начались испытания вакцины от коронавируса

РИА Новости07:06

Вакцинацию первых российских добровольцев от COVID-19 показали на видео

Lenta.ru09:04

Видео: Первым добровольцам ввели вакцину от COVID-19

Российская газета06:58

Первым 18 военнослужащим-добровольцам ввели вакцину от коронавируса — видео

RT на русском08:21

Появилось видео опытной вакцинации от COVID-19 первых россиян

Радио Sputnik08:35

Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах в Петербурге начнутся в июле

Neva.Today16 июня в 05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
1,3K
Футбол

ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом», показав растолстевших футболистов

Вести.Ru 08:10
Футбол

Божович назвал главную проблему Николича в «Локомотиве»

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, с какими трудностями столкнётся Марко Николич в "Локомотиве".
Sport.ru вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Эмбер Херд изменила Деппу с Илоном Маском и Карой Делевинь

В ходе судебного разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд стало известно, что помимо актов домашнего насилия со стороны Эмбер, была и измена — Херд провела ночь вместе с Илоном Маском и Карой Делевинь.
Uznayvse.ru 08:14
3
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $5,6 млрд

Международные резервы РФ по данным на 12 июня увеличились по сравнению с показателем на 5 июня на 1% (или на $5,6 млрд) и составили $570,8 млрд.
ТАСС 09:01
Общество

Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта»

Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня.
РБК 09:37
37
Игры

Игра Detroit: Become Human вышла в Steam

Bookmaker-ratings.ru 09:10
Экономика

Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
24
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
17
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
646
Здоровье

Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару

Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
416
Политика

Трамп назвал книгу Болтона смесью лжи и выдуманных историй

Президент США Дональд Трамп обвинил своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона в том, что в своей книге о пребывании в Белом доме он соединил враньё и выдуманные истории.
RT на русском 09:55
Космос

Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября

Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года.
Военное дело 01:29
13
Армия и оружие

Рукопашный бой на границе Индии и Китая длился несколько часов

BFM.ru вчера в 16:57
6
Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
1,7K
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
732
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
8,8K
Армия и оружие

Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

РИА Новости 16 июня в 20:36
219
Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
23
Общество

Апелляционный суд Армении освободил экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении освободил из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, ранее обвиненного в свержении режима и получении взятки.
Известия 09:58
7
Происшествия

Суд отменил оправдание двух фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

Известия 08:26
1
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,6K
Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру 08:17
3,9K
Кино

Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы

Американская актриса Кристен Стюарт получит роль принцессы Дианы в новом фильме Пабло Ларраина.
iReactor вчера в 13:11
46
Футбол

Владелец «Сочи»: позиция клуба по матчу с «Ростовом» не изменилась

Позиция "Сочи" по вопросу возможного переноса матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" не изменилась, команда по-прежнему против переноса, сообщил РИА Новости владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
РИА Новости 09:05
1
Игры

Накопитель в PS5 вас разочарует

Megaobzor.com 06:48
11
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,1K
Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом

Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
ТАСС 04:31
58
Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
131
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное