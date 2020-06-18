В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Минобороны.

с чего всё началось

После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов.

В России начались испытания вакцины от коронавируса

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