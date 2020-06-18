Коронавирус
РИА НовостиВ России начались испытания вакцины от коронавируса
После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов.
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с чего всё началось
В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Минобороны.РИА Новости07:06
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Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах в Петербурге начнутся в июле
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ЕС продлил санкции против Крыма
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