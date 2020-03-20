с чего всё началось

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных

Экономика Правительство подготовило план поддержки магазинов Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса.

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Музыка Евровидение-2020 официально отменили Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году.

Общество Поляки захотели присоединить Калининградскую область Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.

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