Коронавирус
Lenta.ruВ России начались испытания вакцины от коронавируса на животных
Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить262
с чего всё началось
«Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ20:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса
Агентство Москва20:11
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 23:23, Ашберн
Экономика
Правительство подготовило план поддержки магазинов
Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
Прививка от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции
Прививка от гриппа укрепляет иммунную систему, но не защищает от новой коронавирусной инфекции.
Политика
Трамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса
Саммит G7 в июне 2020 года пройдет в формате видеоконференции. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.
Гаджеты
Представлена игровая консоль PlayStation 5
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Энергетика
WSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен
Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили
Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году.
Общество
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
Экономика
Правительство поддержит кризисные отрасли и население
Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Общество
Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Бурятии за взятку в 8 млн рублей задержан глава отдела полиции
Улан-Удэ, 19 марта 2020, 13:22 — REGNUM В Бурятии задержан начальник местного отдела внутренних дел в Тункинском районе по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с женатым коллегой
Агата Муцениеце поделилась в инстаграме фотографией в обнимку с Романом Курцыным, подписав снимок многозначительной фразой "Ой, что будет, ой, что будет!"
Кино
Тимберлейк и Кендрик рассказали о сиквеле мультфильма «Тролли»
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что их семья с Джиганом начала рушиться
В последние несколько недель внимание тысяч людей приковано к семье Джигана и Оксаны Самойловой.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
Общество
Нурсултан Назарбаев поддержал действия правительства в борьбе с COVID-19
Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана – призвал население республики поддержать действия Касым-Жомарта Токаева и правительства в условиях борьбы с коронавирусом.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Общество
IKEA начала закрывать магазины из-за коронавируса
Мебельный ретейлер IKEA принял решение временно закрыть фирменные магазины по всему миру из-за риска распространения коронавируса.
Армия и оружие
Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия
Подводники Северного флота России намерены в ближайшее время приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.