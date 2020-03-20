Коронавирус
КоммерсантъВ России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19. Прототипы вакцин будут изготовлены «в самые сжатые сроки».
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с чего всё началось
«Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъвчера в 20:34
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Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса
Агентство Москвавчера в 20:11
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