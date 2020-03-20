Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19. Прототипы вакцин будут изготовлены «в самые сжатые сроки».

В России начались испытания вакцины против коронавируса

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