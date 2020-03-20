Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19. Прототипы вакцин будут изготовлены «в самые сжатые сроки».
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Что случилось этой ночью: пятница, 20 марта

Интерфакс00:33

Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19

ТАССвчера в 20:18

Роспотребнадзор сообщил об испытаниях вакцины от коронавируса на животных

РБКвчера в 21:32

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Коммерсантъвчера в 20:34

В России начались испытания вакцины против коронавируса

РИА Новостивчера в 22:05

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса

Агентство Москвавчера в 20:11

«Русское чудо»: Наше лекарство от COVID-19 будет готово через 3 месяца

Свободная Прессавчера в 06:59
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Сын омского экс-прокурора Спиридонова пьяным на Porsche Cayenne подрезал кортеж губернатора

Om1.ru вчера в 22:00
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В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

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NASA приостанавливает работу над ракетой и кораблем для полета на Луну

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РИА Новости вчера в 22:14
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В Ростовской области горит торговый павильон на рынке

Торговый павильон загорелся на рынке в Аксайском районе Ростовской области, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 22:27
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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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URA.Ru вчера в 03:09
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Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
РИА Новости вчера в 15:21
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Новый ГОСТ изменил состав сопроводительных документов на автомобили в России. Нововведения вступят в силу с 31 марта.
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Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта

Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
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На Украине задумались над продлением карантина

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 марта на Украине выявлено 26 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

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Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big

Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
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В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
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В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии вчера в 02:33
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США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

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Газета.Ru вчера в 21:43
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Вести.Ru вчера в 09:14
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Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

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Ридус вчера в 01:05
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В Кузбассе отменены мероприятия с числом участников более 100 человек

Круг участников разрешенных массовых мероприятий сократился с 1000 до 100 человек.
КузПресс вчера в 03:23
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