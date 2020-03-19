Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19. Прототипы вакцин будут изготовлены «в самые сжатые сроки».
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось
«Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины»,— говорится в сообщении
 ведомства.
Коммерсантъвчера в 20:34

Подробнее о событии

Российские учёные начали испытания вакцины против COVID-19

RT на русском02:26

Роспотребнадзор назвал сроки готовности вакцины от коронавируса

РБК01:35

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса

Агентство Москвавчера в 20:11

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на животных

Газета.Ru01:31

В России начали испытывать вакцину против коронавируса

РИА Новостивчера в 22:05

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Коммерсантъвчера в 20:34

Что случилось этой ночью: пятница, 20 марта

Интерфакс00:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество

Еще четыре человека излечились от коронавируса в России

В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Lenta.ru 03:37
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах

Valkyrie британская марка разработала при поддержке Red Bull Advanced Technologies и AF Racing.
CarsWeek.ru 18 марта в 12:02
Политика

В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
РИА Новости вчера в 10:34
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Авто

Эксперты развеяли основные мифы о турбированных двигателях

Дни24 вчера в 13:56
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Здоровье

Общественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом

Представители медицинского сообщества, общественные деятели, бизнесмены и граждане России потребовали у руководства страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России.
Православие и Мир 03:41
Общество

Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло

Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло Злоумышленники обворовали больше ста общественных туалетов.
Экспресс газета 03:04
Общество

МИД направил Франции ноту из-за положения россиян на лайнере

Посольство России в Париже просит французские власти разобраться в ситуации с российскими туристами, застрявшими на круизном лайнере возле Марселя.
Газета.Ru 03:08
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Финансы

Курс рубля вырос к доллару и евро на открытии торгов

Российский рубль на открытии торгов Мосбиржи укрепился к доллару на 1,3 процента и достигал отметки в 78,1 рубля, к евро — на 0,9 процента, достигая 83,87 рубля по данным на 10:00 мск.
Парламентская газета 03:25
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Srnsk 01:03
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 06:02
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Общество

Газета «Ведомости» временно сменила название из-за коронавируса

Свежий номер газеты «Ведомости» 20 марта вышел с новым логотипом — «Вседомой».
Городовой 02:47
Культура

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для создателей видеоконтента

Сервис «Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения профессионального видеоконтента, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Ведомости 03:39
Экономика

Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Российская газета вчера в 06:06
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:12
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru вчера в 15:48
Политика

Трамп обвинил Китай в запоздалом информировании о коронавирусе

Ранее власти Китая рекомендовали властям города Ухань поручить местной полиции привлечь к ответственности сотрудников, причастных к ошибочному преследованию врача Ли Вэньлянь, который в числе первых начал распространять информацию о вспышке нового коронавируса в регионе.
Rambler News Service вчера в 13:52
Гаджеты

Массовое производство iPhone 12 может начаться в мае

Источники сообщают, что цепочка поставок Apple продолжает восстанавливаться, поэтому массовое производство флагманского смартфона iPhone 12 может начаться уже в мае этого года, а презентация новинки состоится осенью.
iXBT.com 02:36
Финансы

Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта.
Интерфакс 03:22
Происшествия

Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.
REGNUM 03:35
Общество

Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
Shraibikus News 03:21
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Политика

Власти Киева могут ввести режим чрезвычайной ситуации

Киев, 20 марта 2020, 10:18 — REGNUM Власти Киева планируют ввести в городе режим чрезвычайной ситуации, заявил заместитель главы киевской администрации Николай Поворозник, сообщает «РБК—Украина».
REGNUM 03:18
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 18 марта в 09:32
Шоу-бизнес

Лана Дель Рей рассталась с полицейским

ИА InterMedia вчера в 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное