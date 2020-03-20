Коронавирус
КоммерсантъВ России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19. Прототипы вакцин будут изготовлены «в самые сжатые сроки».
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
«Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ20:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса
Агентство Москва20:11
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
Футбол
Месси присоединился к челленджу с туалетной бумагой
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти
Крупнейший мировой потребитель нефти Китай намерен отказаться от поставок нефти из России.
Музыка
Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020
Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
Экономика
Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море
Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
Здоровье
В России еще 52 человека заразились коронавирусом
В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Технологии
В США прошли испытания нового радара для ЗРК Patriot
В США прошли первые испытания радиолокационной станции LTAMDS для зенитного ракетного комплекса Patriot.
Здоровье
В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом
В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Экономика
Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса
Правительство разработало новый антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса.
Футбол
Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»
Форвард Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и может вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.
Общество
В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Общество
Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу
Ростуризм призвал россиян по возможности не покидать пределов России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире на фоне распространения коронавируса.
Общество
Князь Монако Альберт II заразился коронавирусом
У князя Монако Альберта II обнаружили коронавирус. Об этом сообщается в коммюнике княжеского дворца.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Путешествия
Таиланд обязал россиян с 22 марта иметь перед вылетом в страну медицинскую справку
Как отметил Кинель, если у туриста нет необходимых документов, авиакомпания отказывает ему в посадке на рейс до Таиланда.
Политика
Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины
Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Наука
Почему поверхность Земли твердая: история планеты
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса.
Здоровье
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус
Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Общество
Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог
Доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анна Баранова объяснила, когда может остановиться распространение нового коронавируса.
Общество
Названа вероятность заражения коронавирусом от денег из банкомата
Если учитывать, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус живёт на бумаге три-четыре дня, то просто снятие денег в банкомате может существенно повысить риск заболеваемости.
Общество
В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС
Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Экономика
Минстрой предложил выделить на индивидуальное жилье 138 млрд рублей
Минстрой предложил выделить на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России 137,7 миллиардов рублей за ближайшие четыре года.
Общество
Все школьники уйдут на каникулы с 23 марта до 12 апреля
Дистанционное обучение будет организовано в период с 23 марта по 12 апреля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva
Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».
Энергетика
Саудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Власти Саудовской Аравии частично сократили расходы на бюджет 2020 года на фоне падения цен на нефть, сообщил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.