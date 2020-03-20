Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19. Прототипы вакцин будут изготовлены «в самые сжатые сроки».
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«Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины»,— говорится в сообщении
 ведомства.
Коммерсантъ20:34

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Роспотребнадзор сообщил об испытаниях вакцины от коронавируса на животных

РБК21:32

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Коммерсантъ20:34

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса

Агентство Москва20:11

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РИА Новости20:22

Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19

ТАСС20:18

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса

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