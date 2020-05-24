Коронавирус
Российская газетаВ России начались клинические испытания препарата против коронавируса
Магической таблетки быть не может. Просто та, которая сейчас проходит испытания, судя по всему, может оказаться очень эффективной, - рассказал "РГ" академик РАН, главный клинический исследователь препарата против коронавируса Дмитрий Пушкарь.
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с чего всё началось
Клинические испытания российского препарата от COVID-19 "Фавипиравира" (торговое наименование — "Арепливир") планируют завершить через четыре-восемь недель, заявил РИА Новости главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России.РИА Новости02:52
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