Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России начались клинические испытания препарата против коронавируса

Магической таблетки быть не может. Просто та, которая сейчас проходит испытания, судя по всему, может оказаться очень эффективной, - рассказал "РГ" академик РАН, главный клинический исследователь препарата против коронавируса Дмитрий Пушкарь.
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с чего всё началось

В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

Клинические испытания российского препарата от COVID-19 "Фавипиравира" (торговое наименование — "Арепливир") планируют завершить через четыре-восемь недель, заявил РИА Новости главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России.
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Пушкарь Дмитрий Юрьевич
Российский уролог и хирург, доктор медицинских наук. академик РАН, профессор, Заслуженный деятель науки, Заслуженный врач РФ, Главный уролог Минздрава РФ, Заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета. Является членом Американской и Европейской ассоциаций урологов, член президиума Европейской школы урологов. Главный учёный секретарь Российского общества урологов Член редакционной коллегии журнала «Урология». Автор более 500 научных работ, 50 монографий и руководств, 10 из которых в соавторстве с ведущими западными урологами и опубликованы на английском языке в Европе и США...
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