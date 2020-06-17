с чего всё началось

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. Испытания будут проводиться на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой.

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

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