Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. Испытания будут проводиться на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой.
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с чего всё началось
В среду, 17 июня, в Москве стартовали клинические испытания двух форм вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ), сообщил
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