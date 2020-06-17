Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. Испытания будут проводиться на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой.
Читать в источнике
Комментировать185
с чего всё началось
В среду, 17 июня, в Москве стартовали клинические испытания двух форм вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ), сообщил
 Минздрав.
РБК04:39

Подробнее о событии

Минздрав РФ раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса на людях

RuNews24.ru05:51

В Минздраве сообщили, где будут испытывать вакцину от коронавируса

Аргументы недели04:28

Медики сообщили о порядке испытаний российской вакцины от COVID-19

РБК04:39

Минздрав объявил о начале клинических испытаний двух форм вакцины от коронавируса

Эхо Москвы06:02

В России начали клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса

ТАСС03:59

В Китае завершили второй этап испытаний вакцины от COVID-19

ИА Красная Весна06:20

В России начались первые клинические исследования двух вакцин от коронавируса на людях

Фармацевтический вестниквчера в 09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
825
Общество

Матвиенко предложила распространить программу реновации по всей России

Программу реновации следует распространить по всей России, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Вечерняя Москва 06:12
2
Общество

В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
1,1K
Происшествия

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

Интерфакс 04:06
7
Политика

США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн

«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
RT на русском 03:52
1
Автоспорт

Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

Motorsport.com Россия вчера в 10:11
Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
151
Политика

Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина

Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
13
Общество

Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям

Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.
РБК 06:24
190
Футбол

«Краснодар» не сможет рассчитывать на Классона и Ари до конца сезона

Ари провёл 23 игры и забил восемь голов, в последний раз выходил на поле 15 марта в матче с "Сочи".
Pravda.Ru 04:45
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

РИА Новости вчера в 17:09
539
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
262
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,5K
Общество

Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
17
Общество

Власти Москвы ответили на видео о «принуждении» учителей к голосованию

В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:04
7
Интернет

В Chrome OS добавят возможность запускать Windows-приложения

Как именно будет реализована поддержка в Chrome OS Windows-приложений, Parallels пока предпочитает не раскрывать, при этом обещая "бесшовно добавить полнофункциональные приложения для Windows, включая Microsoft Office, на хромбуки для предприятий".
Вести.Ru 04:07
Происшествия

На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими

Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 02:11
636
Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
156
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия 15 июня в 19:50
1
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,2K
Общество

300 тысяч школьных учителей выйдут из отпуска на ЕГЭ

Порядка 300 тысяч российских школьных учителей выйдут из отпуска этим летом для того, чтобы провести ЕГЭ.
Российская газета 04:44
7
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
864
Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
Известия 00:52
2,9K
Общество

Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

Ведомости 05:40
44
Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
136
Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
1,4K
Музыка

Little Big уличили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Песни российского панк-рейв коллектива Little Big сравнили с композициями американской поп-группы The Black Eyed Peas.
ПолитРоссия вчера в 04:26
260
Игры

EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре

МонаВиста вчера в 10:34
23
Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
3
Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное