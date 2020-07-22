Новый вертолет для спецназа Ми-8АМТШ-ВН вышел на летные испытания. Об этом сообщил журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

с чего всё началось

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

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