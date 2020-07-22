Армия и оружие
RT на русскомВ России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
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с чего всё началось
Новый вертолет для спецназа Ми-8АМТШ-ВН вышел на летные испытания. Об этом сообщил журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.ТАСС01:02
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