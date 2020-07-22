Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
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с чего всё началось

В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа

Новый вертолет для спецназа Ми-8АМТШ-ВН вышел на летные испытания. Об этом сообщил журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
ТАСС01:02

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В России начались испытания нового транспортно-боевого вертолета

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В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета

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В России испытали новый вертолет для спецназа

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Стартовали испытания новейшего российского штурмового вертолёта

Национальная служба новостей01:43

Начались испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН

Известия01:23

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

RT на русском02:02

В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа

ТАСС01:02
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество

Безработица с начала апреля в России выросла в 3,5 раза

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза.
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Футбол

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По условиям соглашения, «Локомотив» имеет право выкупить его за 18 миллионов евро после окончания сезона.
ГЛАС.RU 02:27
Гаджеты

Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12

Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

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Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ

С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
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Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Известия 00:22
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Шоу-бизнес

37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца

Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 20 июля в 13:21
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Шоу-бизнес

Решетова улетела во Францию на частном самолете

В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро показала эффектное фото с глубоким декольте

Под пиджак певица надела черное боди с глубоким декольте.
Слово и Дело вчера в 07:02
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
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Происшествия

Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала

Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета 01:49
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Здоровье

На эффективность при лечении коронавируса проверяют «Полиоксидоний»

Российский препарат «Полиоксидоний» для лечения коронавирусной инфекции прошел первый этап испытаний по международному протоколу Всемирной организации здравоохранения, сообщают «Известия».
Live24 02:34
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Политика

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Армия и оружие

В Киргизию прибыл Ил-76 с военными медиками и оборудованием

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Общество

63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО

Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
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Здоровье

Академик РАН озвучил условие для завершения первой волны коронавируса

По мнению академика, осенний подъем заболеваемости ОРВИ ожидаем. Но это вовсе не означает, что «пришла новая волна».
Kazanfirst.ru 01:24
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Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс смыла яркий макияж и помолодела на 10 лет

Накануне Бритни выложила селфи с минимумом косметики на лице. И оказалось, что без черной жирной подводки певица смотрится на 10 лет моложе.
Wday.ru вчера в 09:30
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В Казахстане улучшается эпидобстановка по коронавирусу

В Казахстане обстановка по коронавирусу после двухнедельного карантина значительно улучшилась.
МонаВиста 01:01
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
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Здоровье

Доктор Мясников назвал способ избавиться от боли в спине

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал способы избавиться от боли в спине.
Lenta.ru 03:26
Авто

Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com вчера в 11:54
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Наука

Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана

Уточняется, что этот ранее неизвестный вид губок назван «Великолепным пришельцем» в честь персонажа картины Стивена Спилберга «Инопланетянин», который был показан в кинотеатрах в 1982 году.
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Шоу-бизнес

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Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова показала, как изменилась ее 14-летняя дочь Ариадна.
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Кино

На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»

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Шоу-бизнес

Павел Прилучный жестко ответил подписчикам на вопрос о личной жизни

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Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster

Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.
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«Союзмультфильм» выпустит новый сериал про приключения медвежонка Умки

"Союзмультфильм" начал работу над новым мультсериалом про медвежонка Умку, сообщает РИА Новости.
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Политика

В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
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