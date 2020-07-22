Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа. Об этом сообщается на сайте холдинга.

В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа

Общество Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Футбол «Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства. 9

Политика Пушков оценил требование США прекратить производство ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. 2,2K

Происшествия Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. 35

Политика ЦИК Белоруссии предложил ограничить число наблюдателей на участках Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что целесообразно ограничить число наблюдателей на избирательных участках во время выборов президента страны.

Футбол «Локомотив» не планирует выкупать Мариу у «Интера» По условиям соглашения, «Локомотив» имеет право выкупить его за 18 миллионов евро после окончания сезона.

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,5K

Происшествия В Алтайском крае скончались ещё четверо пациентов с COVID-19 Барнаул, 22 июля 2020, 08:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается, число тяжелобольных с SARS-CoV-2 не снижается: их по-прежнему 112 человек, на аппарате ИВЛ — 36 (+3 за сутки), передаёт корреспондент ИА REGNUM. 782

Политика Мишустин воспользовался советом Жириновского при общении с депутатами Прямого ответа на вопрос депутата об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) избежал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля, выступая в Госдуме с отчетом правительства.

Спорт ОКР обвинил РУСАДА в попытке отвлечь внимание от нарушений из аудита «Комментарии, которые содержатся в опубликованном накануне документе под названием "Доводы РАА «РУСАДА» по отчету ООО «Финэкспертиза» и их обоснованная аргументация", с точки зрения ОКР как учредителя РАА "РУСАДА" являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий»,— говорится в заявлении ОКР.

Футбол «Реал» получил наибольшую выгоду от судейских решений в Примере Мадридский "Реал" получил наибольшую выгоду от судейских решений в прошедшем сезоне Примеры, сообщает Twitter MisterChip.

Общество Ряд регионов России ожидает аномальное тепло Жара продержится до конца недели. Жителям центра европейской территории пока только приходится надеяться на возвращение тепла. 2

Общество Sony назвала дату начала летней распродажи в PS Store Sony начала рассылку писем с оповещением о дате начала летней распродажи в PlayStation Store. Акция со скидками до 60% стартует 22 июля.