Армия и оружие
РБКВ России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа. Об этом сообщается на сайте холдинга.
Читать в источнике
Оценить146
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество
Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17
Общество
Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ
Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 03:34
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru вчера в 15:20
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Общество
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
Происшествия
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК 20 июля в 08:34
Политика
ЦИК Белоруссии предложил ограничить число наблюдателей на участках
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что целесообразно ограничить число наблюдателей на избирательных участках во время выборов президента страны.
РИА Новости 04:37
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Футбол
«Локомотив» не планирует выкупать Мариу у «Интера»
По условиям соглашения, «Локомотив» имеет право выкупить его за 18 миллионов евро после окончания сезона.
ГЛАС.RU 02:27
Политика
Внутренний раскол Великобритании не преодолен и после Brexit – политолог
Выходом Британии из ЕС внутренний раскол нисколько не преодолен.
REGNUM 05:39
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Происшествия
В Алтайском крае скончались ещё четверо пациентов с COVID-19
Барнаул, 22 июля 2020, 08:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается, число тяжелобольных с SARS-CoV-2 не снижается: их по-прежнему 112 человек, на аппарате ИВЛ — 36 (+3 за сутки), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:31
Политика
Мишустин воспользовался советом Жириновского при общении с депутатами
Прямого ответа на вопрос депутата об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) избежал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
ИА Красная Весна 05:41
Спорт
ОКР обвинил РУСАДА в попытке отвлечь внимание от нарушений из аудита
«Комментарии, которые содержатся в опубликованном накануне документе под названием "Доводы РАА «РУСАДА» по отчету ООО «Финэкспертиза» и их обоснованная аргументация", с точки зрения ОКР как учредителя РАА "РУСАДА" являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий»,— говорится в заявлении ОКР.
Коммерсантъ 05:20
Футбол
«Реал» получил наибольшую выгоду от судейских решений в Примере
Мадридский "Реал" получил наибольшую выгоду от судейских решений в прошедшем сезоне Примеры, сообщает Twitter MisterChip.
Газета.Ru 03:44
Общество
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Хоккей
Тесты выявили коронавирус у семи хоккеистов ЦСКА
Болезнь у игроков протекает пока без симптомов. Тесты выявили коронавирус у семи хоккеистов ЦСКА.
Деловое.ТВ 03:06
Общество
Ряд регионов России ожидает аномальное тепло
Жара продержится до конца недели. Жителям центра европейской территории пока только приходится надеяться на возвращение тепла.
Российская газета 02:55
Общество
Sony назвала дату начала летней распродажи в PS Store
Sony начала рассылку писем с оповещением о дате начала летней распродажи в PlayStation Store. Акция со скидками до 60% стартует 22 июля.
CyberSport.ru 20 июля в 16:34
Общество
Режим ЧС из-за засухи введен в половине районов Новосибирской области
Политическая Экспертиза 04:46
Культура
Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге начнется 29 июля
"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году Венский фестиваль был перенесен на более поздние сроки и пройдет с 29 июля по 12 августа", - сказали в пресс-службе, уточнив, что из-за того, что фестиваль будет идти две недели вместо трех запланированных, ежедневные показы будут начинаться раньше обычного - в 19:30.
ТАСС 04:26
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Политика
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59