Экономика
Вести.RuВ России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц. ВТБ одним из первых провел такой платеж.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.РБКвчера в 23:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил, что Кремль считает результаты общероссийского голосовая по поправкам в Конституцию страны, которое завершилось первого июля, триумфом.
ToDay News Ufa 10:09
Шоу-бизнес
Таблоид выплатит Джеффри Рашу рекордную компенсацию по делу о клевете
Австралийская газета Daily Telegraph выплатит актеру Джеффри Рашу рекордную компенсацию в размере 2,9 миллионов долларов по делу о клевете, сообщает The Guardian.
РИА Новости 14:56
Игры
В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider
Faktom 29 июня в 11:03
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
Общество
На юге Европейской части России установится аномально жаркая погода
На юге Европейской части России с 3 июля установится аномально жаркая погода. Температура воздуха будет выше нормы на 6-7 градусов.
Российская газета 18:25
Футбол
Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»
В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
RT на русском 17:57
Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Российский певец Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял музыкальный клип на новую песню.
Evo-rus.com 15:40
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября
Evo-rus.com 10:52
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Кино
Звезда сериала «Во все тяжкие» станет частью крупной видеоигры
Американский актер и звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито рассказал о своем участии в создании масштабной видеоигры.
Экономика сегодня 13:23
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Общество
Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»
Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
Газета.Ru 17:29
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки.
РБК 18:17
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Китайские ученые обнаружили в своей стране потенциально опасный свиной грипп.
7 регион 14:50
Общество
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Футбол
«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
Чемпионат 15:28
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций.
Известия 12:52
Армия и оружие
Китайское издание The Paper высоко оценило МБР «Сармат»
Эксперты китайского издания The Paper опубликовали материал, посвященный российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».
ФАН 10:38
Космос
В США создают духи с ароматом космоса
Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
Evo-rus.com 02:34
Здоровье
Мясников объяснил свой призыв перестать бороться с пандемией
Телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что не призывал россиян перестать бороться с COVID-19 а, а прежние утверждения были неправильно интерпретированы СМИ, передает Федеральное агенство новостей.
Рамблер 15:57
Футбол
Кашшаи оценил работу судьи в матче «Ростова» и «Краснодара»
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу судьи в игре 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».
ProstoProSport 10:44
Футбол
Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»
ProstoProSport 15:59
Гаджеты
Выпуск iPhone 12 c поддержкой nmWave 5G задерживается на два месяца
Согласно источникам, близким к цепочке поставок, Apple отстаёт от графика производства смартфонов с поддержкой 5G миллиметрового диапазона (nmWawe) примерно на два месяца, в то время как задержка выпуска устройств с поддержкой только частот до 6 ГГц (Sub6) составляет от одного до полутора месяцев.
3DNews 14:38
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45