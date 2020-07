C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.

Новая мутация коронавируса может облегчить его передачу между людьми, заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 2 июля в ходе видеоконференции, организованной изданием The Journal of the American Medical Association.