Экономика

Вести.RuВести.RuВ России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц. ВТБ одним из первых провел такой платеж.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБКвчера в 23:01

Подробнее о событии

Mail.ru Group даст денег до зарплаты

Коммерсантъ13:56

В России упростили перевод денег по номеру телефона

URA.Ru01:32

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

РИА Новости03:34

Банки-участники системы быстрых платежей запустили переводы по номеру телефона от юридического лица физическому

Эхо Москвы02:33

РБК: в России стали возможны B2С переводы по номеру телефона

Газета.Ru02:28

ВТБ запустил в рамках СБП переводы от компаний гражданам по номеру телефона

ТАСС04:10

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

РБКвчера в 23:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Политика

ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми

В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru вчера в 16:07
6
Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 10:39
13
Экономика

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Документ разработан по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова.
РБК 23:00
Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
2,1K
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
463
Общество

В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья у них нет.
РИА Новости 22:13
81
Общество

Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

REGNUM 13:37
15
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
824
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
201
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
539
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили Lada в июле

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в июле на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 06:10
8
Общество

В России упростили порядок выдачи прав на парковку для инвалидов

Порядок изменился с 1 июля, сообщает «Интерфакс». Самостоятельно ехать за знаком «Инвалид» больше не нужно.
BFM.ru 12:41
Общество

Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках

На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
17
Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
231
Авто

Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России

Недавно стало известно, что за базовую версию китайского минивэна предлагается заплатить два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч рублей.
ToDay News Ufa 05:40
81
Авто

Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
43
Здоровье

Эндокринолог объяснила, без чего жир не уходит из организма

Жир из организма не уходит без регулярного употребления жидкости, предупредила эндокринолог.
Российская газета 30 июня в 00:34
91
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

Стало известно, что в странах Европы население начало массово заниматься сквоттингом, то есть самовольно захватывать пустующие дома.
ToDay News Ufa 30 июня в 11:38
1K
Происшествия

В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
295
Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
6,8K
Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК 16:14
17
Происшествия

В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода

РБК 18:17
24
Политика

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
193
Шоу-бизнес

Каменских ввела в заблуждение поклонников эротичным фото

Певица Настя Каменских опубликовала снимок, который ввел в замешательство ее поклонников.
ФАН 15:17
Здоровье

В Омане назвали «пугающим» рост числа зараженных коронавирусом

«Число новых случаев заболевания коронавирусом пугающее, только за последнюю неделю коронавирус был выявлен у 9019 человек, а за месяц — у 27 тысяч, тогда как четыре месяца назад у нас было только 7,7 тысячи зараженных в месяц», — заявил он.
REGNUM 23:10
Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
933
Общество

Главный санврач США предупредил об опасной мутации коронавируса

Новая мутация коронавируса может облегчить его передачу между людьми, заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 2 июля в ходе видеоконференции, организованной изданием The Journal of the American Medical Association.
ИА Красная Весна 17:54
17
Экономика

«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий

Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 08:53
207
Авто

Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России

На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
20
Авто

Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля

Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное