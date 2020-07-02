Экономика

Вести.RuВести.RuВ России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц. ВТБ одним из первых провел такой платеж.
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с чего всё началось

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК01 июля в 23:01

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РБК: в России стали возможны B2С переводы по номеру телефона

Газета.Ruвчера в 02:28

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

РИА Новостивчера в 03:34

Банки-участники системы быстрых платежей запустили переводы по номеру телефона от юридического лица физическому

Эхо Москвывчера в 02:33

ВТБ запустил в рамках СБП переводы от компаний гражданам по номеру телефона

ТАССвчера в 04:10

В России упростили перевод денег по номеру телефона

URA.Ruвчера в 01:32

РБК: банки запустили B2С переводы по номеру телефона

Коммерсантъвчера в 00:57

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

РБК01 июля в 23:01
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

RT на русском 07:12
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о непризнании актером вины в аварии

РБК 07:44
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Политика

Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны.
Известия 06:42
Общество

Рособрнадзор: ЕГЭ 3 июля прошел без серьезных нарушений

Первые Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли без серьезных нарушений, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.
Будущее России. Национальные проекты 08:11
Политика

В Кремле не рассматривают вопрос о переносе выборов в Госдуму

"Вопрос о переносе единого дня голосования в Кремле никак не рассматривается", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать это предложение.
РИА Новости 07:17
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Политика

Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу

Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
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Армия и оружие

Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
ТАСС 01:06
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Происшествия

СК завел дело после повреждения газопровода в Самарской области

Следователи возбудили дело о нарушении требований безопасности после повреждения незаконной врезки в газопровод в Самарской области.
РБК 07:43
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Единоборства

Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

FightTime.ru 03:56
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Происшествия

Росгвардеец, выбросивший девушку с балкона, получил срок

Вести.Ru 07:53
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Политика

ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru вчера в 01:57
3
Космос

Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
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Общество

ВШЭ опровергла сообщения СМИ о списках неблагонадежных преподавателей

Ранее издание Doxa, ссылаясь на слова старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова, сообщило, что руководство ВШЭ якобы собирается сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук: семь в Школе философии и 15 - в Школе культурологии.
ТАСС 05:28
2
Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
7,1K
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС 01 июля в 16:15
7,1K
Происшествия

На Сахалине и Курилах отключился интернет

3 июля на Сахалине и Курилах у части жителей пропал интернет из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".
Российская газета 07:28
7
Общество

Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала

Крупнейшие фан-сайты о вселенной Гарри Поттера отказываются от связей с автором книг Джоан Роулинг на фоне скандала вокруг заявлений писательницы о трансгендерах, сообщает британская газета Guardian.
РИА Новости 07:44
Футбол

«Фиорентина» может подписать Алексея Миранчука

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии.
Soccer.ru 06:07
Происшествия

При взрыве на фабрике фейерверков в Турции погибли два человека

РИА Новости 07:16
Общество

Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск столичного ГУ МВД России к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову, с них взыскали более 4,7 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 05:52
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Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
7
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Общество

Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности

Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта.
Российская газета 08:06
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Космос

Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса

Запахи Вселенной отныне доступны на Земле: создан аромат с запахом космоса, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:22
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
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Происшествия

Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
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Армия и оружие

Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»

В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.
Lenta.ru 03:15
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Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
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