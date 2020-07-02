Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.

с чего всё началось

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц. ВТБ одним из первых провел такой платеж.

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

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