Экономика
Вести.RuВ России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц. ВТБ одним из первых провел такой платеж.
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с чего всё началось
Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.РБК01 июля в 23:01
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