Экономика

Вести.RuВести.RuВ России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц. ВТБ одним из первых провел такой платеж.
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с чего всё началось

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБКвчера в 23:01

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Mail.ru Group даст денег до зарплаты

Коммерсантъ13:56

ВТБ запустил в рамках СБП переводы от компаний гражданам по номеру телефона

ТАСС04:10

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

РБКвчера в 23:01

Банки-участники системы быстрых платежей запустили переводы по номеру телефона от юридического лица физическому

Эхо Москвы02:33

РБК: в России стали возможны B2С переводы по номеру телефона

Газета.Ru02:28

В России упростили перевод денег по номеру телефона

URA.Ru01:32

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

РИА Новости03:34
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Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев

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"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС.
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Кабмин решил исходить из невыплаты «Аэрофлотом» дивидендов за 2019 год

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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

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Политика

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В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

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