Экономика

Вести.RuВести.RuВ России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц. ВТБ одним из первых провел такой платеж.
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с чего всё началось

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
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URA.Ru01:32

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

РИА Новости03:34

РБК: в России стали возможны B2С переводы по номеру телефона

Газета.Ru02:28

ВТБ запустил в рамках СБП переводы от компаний гражданам по номеру телефона

ТАСС04:10

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

РБКвчера в 23:01
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Из-за злоупотребления алкоголем О’Нил нуждается в пересадке печени. Об этом сообщила дочь экс-футболиста Мартина.
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Экономика

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Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально

В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
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Происшествия

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Здоровье

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Экономика

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Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
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Политика

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RT на русском 09:03
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Авто

АвтоВАЗ выпустит особую версию Lada 4x4

Снимком "черной" Lada в версии Black поделилось сообщество AvtoVAZ News ВКонтакте.
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Общество

Умер автор песен Магомаева, Кобзона и Антонова Борис Дубровин

В Москве в возрасте 94 лет умер поэт-песенник Борис Дубровин, работавший с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским.
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Политика

Эксперт: почти половина голосов за поправки к Конституции были сфальсифицированы

Около 45% всех голосов за поправки в Конституции России были сфальсифицированы.
Znak.com 06:27
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Космос

«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя

Planet Today вчера в 02:33
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Спорт

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Представители World Athletics приняли решение о том, что ВФЛА будет отказано в изменении срока для оплаты штрафа.
CT news 06:39
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Общество

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
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Гаджеты

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Как сообщает ToDay News Ufa, продажи первого 65-дюймового OLED-телевизора стартуют 3 июля. Уже известна цена – 1840 долларов.
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Технологии

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
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Авто

В сети появились изображения обновленного универсала Lada Largus

Как сообщало ранее Delovoe.tv, обновленный универсал Lada Largus официально сертифицирован.
Деловое.ТВ 13:37
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Экономика

Акционеры Utair приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год

Акционеры авиакомпании Utair приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год.
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Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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Компания Bethesda совместно с Amazon анонсировала сериал по мотивам игры Fallout.
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Политика

Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17

Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.
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Космос

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Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
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Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Причиной развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова могло стать пристрастие комика к алкоголю.
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Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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INEOS представил внедорожник Grenadier

Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала дизайн новой модели Grenadier.
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Совбез ООН не поддержал призыв США возобновить санкции против Тегерана

Напомним, что Америка предложила продлить в отношении Ирана оружейное эмбарго, действие которого, по условиям сделки, должно истечь 18 октября этого года.
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Общество

В Туле определены победители викторины «Наша Конституция»

В Туле подвели итоги викторины «Наша Конституция», которая проводилась на территории региона с 25 июня по 1 июля.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

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Новые автомобили 12:05
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Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
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