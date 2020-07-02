Экономика

Вести.RuВести.RuВ России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц. ВТБ одним из первых провел такой платеж.
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с чего всё началось

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБКвчера в 23:01

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Коммерсантъ13:56

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

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Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

РИА Новости03:34

Банки-участники системы быстрых платежей запустили переводы по номеру телефона от юридического лица физическому

Эхо Москвы02:33

РБК: в России стали возможны B2С переводы по номеру телефона

Газета.Ru02:28

В России упростили перевод денег по номеру телефона

URA.Ru01:32

ВТБ запустил в рамках СБП переводы от компаний гражданам по номеру телефона

ТАСС04:10
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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