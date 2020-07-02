Экономика
Вести.RuВ России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц. ВТБ одним из первых провел такой платеж.
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с чего всё началось
Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.РБКвчера в 23:01
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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
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В Кремле обратили внимание на инцидент с журналистом Френкелем
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В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта
Airbus A-320 вылетел в Москву из Ростова-на-Дону по расписанию. Однако курс набора высоты пересёкся с курсом рейса Осло — Дубаи.
REGNUM 06:20
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября
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Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
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Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ
Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом опальный схиигумен Сергий (Романов) выдвинул Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова) условие, при котором он будет присутствовать на церковном суде против него.
Lenta.ru 05:55
Авто
Kia представил седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Kia Optima, сменившая "имя" на Kia K5, дебютировала на американском рынке.
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BFM.ru вчера в 10:27
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Поправки в Конституцию начнут действовать после подведения итогов ЦИК
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал РИА Новости о том, каким образом и когда начнут действовать новые поправки в Конституцию РФ.
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Экономика
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Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
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Футбол
«Манчестер Сити» победит «Ливерпуль» в 32 туре АПЛ
Вряд ли в предстоящем матче команда будет биться до последнего, учитывая, что главный трофей АПЛ уже завоеван.
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