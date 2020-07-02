Экономика
Вести.RuВ России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц. ВТБ одним из первых провел такой платеж.
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с чего всё началось
Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.РБКвчера в 23:01
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Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Общество
В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 6760 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:58
Политика
Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших
Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов.
ТАСС 02:51
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 30 июня в 08:46
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
Шоу-бизнес
Дочь Джонни Деппа прошлась по Парижу без бюстгальтера
Отмечается, что 21-летняя модель прошлась по улицам столицы Франции — Парижа — без бюстгальтера, в короткой черной юбке с заниженной талией.
ФАН вчера в 05:44
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме
Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме.
ТАСС 03:58
Армия и оружие
Москва указала на невозможность реэкспорта С-400 без ее согласия
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщила, что передача зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 Анкарой Вашингтону невозможна без согласия российских властей.
Газета.Ru 30 июня в 16:32
Политика
Пентагон прокомментировал данные о связи России с талибами
Ранее спецслужбы США заявляли, что еще не определились с решением, были сговор России с талибами или нет.
Телеканал 360° 30 июня в 01:32
Политика
Шредер назвал фальшивыми аргументы США по санкциям против СП-2
Аргументы США по поводу санкций против «Северного потока – 2» являются фальшивыми, заявил в среду, 1 июля, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Известия вчера в 05:39
Политика
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки ста процентов протоколов.
Lenta.ru 02:54
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
Происшествия
Задержанные по делу ученого Игнатенко граждане РФ отпущены из СИЗО
Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 июля 2020, 11:13 — REGNUM Двое граждан РФ, которые неделю назад были взяты под арест на Шри-Ланке по делу ученого-биолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков, отпущены из-под стражи.
REGNUM 04:13
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Новые автомобили вчера в 05:43
Общество
Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу
Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%
Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за шесть дней по всей стране составила 55,27%, говорится в телеграм-канале Центризбиркома (ЦИК).
Ведомости вчера в 04:20
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Общество
В Крыму зафиксированы восемь новых случаев коронавируса
Всего в Республике Крым зарегистрировано 706 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:09
Общество
Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии
Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России.
РБК 04:21
Экономика
Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет
"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на 2-й квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:37
Шоу-бизнес
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
Эхо Москвы вчера в 11:23
Здоровье
Фитнес-центры и тренажёрные залы Иркутской области откроются с 3 июля
Возобновить тренировочный процесс смогут команды и сборные, а также начнут работать спортивные школы, конно-спортивные клубы, фитнес-центры и тренажёрные залы, сообщает 2 июля пресс-служба регионального правительства.
АиФ Иркутск 04:07
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 30 июня в 11:41
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
Общество
В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48