Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.

с чего всё началось

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц. ВТБ одним из первых провел такой платеж.

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Происшествия После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости. 137

Общество В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России выявили 6760 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Политика Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов. 199

Авто Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4 Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander. 5

Происшествия Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме. 138

Политика Пентагон прокомментировал данные о связи России с талибами Ранее спецслужбы США заявляли, что еще не определились с решением, были сговор России с талибами или нет.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Происшествия Задержанные по делу ученого Игнатенко граждане РФ отпущены из СИЗО Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 июля 2020, 11:13 — REGNUM Двое граждан РФ, которые неделю назад были взяты под арест на Шри-Ланке по делу ученого-биолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков, отпущены из-под стражи. 72

Общество Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы. 124

Общество Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России.

Экономика Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет "Основное падение объемов ожидаемо пришлось на 2-й квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении. 3

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 765

Общество Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС. 50