Общество

REGNUMREGNUMВ России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
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с чего всё началось

Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.
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ТАСС 05:55
Происшествия

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В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства.
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Создана петиция против обнуления сроков Путина

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