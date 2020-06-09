Общество
REGNUMВ России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
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с чего всё началось
Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.РБКвчера в 23:00
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