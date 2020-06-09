Общество

REGNUMREGNUMВ России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
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с чего всё началось

Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

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