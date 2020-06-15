Авто

RuNews24.ruRuNews24.ruChevrolet возобновила продажи бюджетных автомобилей в России

Chevrolet Nexia (Ravon R3) и Chevrolet Cobalt (Ravon R4) В-класса с двигателями 1,5 литра 105 и 106 л.с. представлены по цене от 700 и от 750 тысяч рублей соответственно. Осенью прошлого года Ravon уже возобновлял продажи автомобилей в России, но к концу 2019 года продал лишь 683 машины.
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с чего всё началось

В России появились в продаже Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".
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